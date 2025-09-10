Ex-executiva do Google: 'Pessoas bem-sucedidas fazem essas 7 perguntas poderosas’ — veja quais são

Na vida adulta, fazer boas perguntas pode ser mais poderoso do que ter todas as respostas. Para a ex-executiva do Google Jenny Wood, cultivar uma curiosidade genuína é uma habilidade essencial para quem deseja crescer na carreira, construir relacionamentos sólidos e se tornar um líder respeitado. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Ao contrário do que muitos pensam, fazer perguntas não é sinal de incerteza, mas uma estratégia que demonstra interesse, inteligência emocional e uma visão ativa sobre o futuro.

Para ter ideia, crianças fazem, em média, 180 perguntas por dia, mas esse impulso natural é reprimido com o tempo. No ambiente corporativo, no entanto, essa curiosidade pode ser transformada em uma poderosa ferramenta de liderança.

Jenny compartilha sete perguntas que, segundo ela, são “poderosas” e ajudam a construir conversas significativas, abrir portas e posicionar o profissional como alguém com grandes ideias.

7 perguntas que diferenciam líderes com grandes ideias

“O que você gostaria de saber se estivesse no meu lugar?” “Que mudanças você prevê em nosso setor e como posso me preparar?” “Como você se recuperou de um fracasso passado?” “Quais qualidades os melhores desempenhos nesta função têm?” “Qual foi a coisa mais emocionante que aconteceu com você esta semana?” “Qual foi o melhor elogio que você já recebeu?” “O que as pessoas geralmente entendem errado sobre você?”

Segundo o ex-executivo, dominar a arte de perguntar bem é mais do que uma técnica de comunicação: é uma postura.

Pesquisas apontam que o simples ato de falar sobre si mesmo ativa centros de prazer no cérebro humano. Quando um profissional sabe conduzir esse tipo de diálogo, gera conexões mais profundas e memoráveis. No ambiente corporativo, isso pode ser decisivo para construir reputação, influência e autoridade.

Em cargos de liderança, fazer perguntas bem formuladas também serve como ferramenta de gestão. Ajuda a diagnosticar problemas, desenvolver talentos e fortalecer a cultura da escuta ativa dentro das organizações. Além disso, revela um traço fundamental dos grandes líderes: a disposição contínua de aprender, mesmo (ou principalmente) quando se está no topo.

Seja um líder que faz as perguntas certas

