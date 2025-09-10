Ex-executiva do Google: 'Pessoas bem-sucedidas fazem essas 7 perguntas poderosas’ — veja quais são

Durante seu período no Google, Jenny fundou o programa "Seja dono da sua carreira", uma iniciativa de desenvolvimento profissional da empresa
Content Writer
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14h23.
Na vida adulta, fazer boas perguntas pode ser mais poderoso do que ter todas as respostas. Para a ex-executiva do Google Jenny Wood, cultivar uma curiosidade genuína é uma habilidade essencial para quem deseja crescer na carreira, construir relacionamentos sólidos e se tornar um líder respeitado. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
Ao contrário do que muitos pensam, fazer perguntas não é sinal de incerteza, mas uma estratégia que demonstra interesse, inteligência emocional e uma visão ativa sobre o futuro.
EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37
Para ter ideia, crianças fazem, em média, 180 perguntas por dia, mas esse impulso natural é reprimido com o tempo. No ambiente corporativo, no entanto, essa curiosidade pode ser transformada em uma poderosa ferramenta de liderança.
Jenny compartilha sete perguntas que, segundo ela, são “poderosas” e ajudam a construir conversas significativas, abrir portas e posicionar o profissional como alguém com grandes ideias.
Segundo o ex-executivo, dominar a arte de perguntar bem é mais do que uma técnica de comunicação: é uma postura.
Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro por apenas R$ 37.
Pesquisas apontam que o simples ato de falar sobre si mesmo ativa centros de prazer no cérebro humano. Quando um profissional sabe conduzir esse tipo de diálogo, gera conexões mais profundas e memoráveis. No ambiente corporativo, isso pode ser decisivo para construir reputação, influência e autoridade.
Em cargos de liderança, fazer perguntas bem formuladas também serve como ferramenta de gestão. Ajuda a diagnosticar problemas, desenvolver talentos e fortalecer a cultura da escuta ativa dentro das organizações. Além disso, revela um traço fundamental dos grandes líderes: a disposição contínua de aprender, mesmo (ou principalmente) quando se está no topo.
Tendo em vista a missão de capacitar empreendedores e líderes brasileiros, a EXAME se une à Saint Paul para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.
Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.
E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.
Os interessados devem se inscrever clicando aqui.
EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO