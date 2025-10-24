Redatora
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10h50.
Palavras mal usadas dizem mais do que imaginamos. No ambiente profissional, errar o significado de termos comuns pode soar como descuido, falta de preparo ou até gerar interpretações equivocadas.
No contexto da comunicação assertiva, habilidade essencial para quem busca crescer na carreira, a escolha precisa das palavras é fundamental. Pensando nisso, veja quatro pares de palavras frequentemente confundidas e saiba como usá-las corretamente para evitar ruídos no dia a dia profissional. As informações foram retiradas do portal CNBC Make It.
Chegou o momento de dominar a habilidade que define os grandes profissionais. O curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho mostra como expressar ideias com segurança e ser ouvido. Garanta sua vaga
Este é um dos erros mais comuns, inclusive em ambientes corporativos. As pessoas dizem que precisam de um “aconselhamento” quando, na verdade, querem pedir um conselho.
A diferença é simples:
Usar um no lugar do outro pode parecer pequeno, mas demonstra atenção aos detalhes e domínio da linguagem, pontos valorizados no ambiente de trabalho.
Outro erro que se repete com frequência é quando alguém diz que algo é uma "ilusão a um filme clássico", quando o correto seria alusão.
Confundir essas palavras pode prejudicar a clareza da mensagem, principalmente em apresentações ou textos institucionais.
Muitas vezes vemos a expressão “flautar as regras”, quando o correto seria desrespeitar ou ignorar as regras.
Misturar os dois pode causar interpretações equivocadas, especialmente em avaliações de comportamento profissional.
Este par parece inofensivo, mas carrega nuances importantes. Usar “simplista” no lugar de “simples” pode comprometer o tom da fala.
Comunique-se com confiança, empatia e impacto — e conquiste novas oportunidades na sua carreira. Participe gratuitamente do curso Comunicação Assertiva no Trabalho e receba certificado
Em contextos profissionais, usar “simplista” para se referir a uma solução bem construída pode soar como crítica e não como elogio.
Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.
Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.
Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo