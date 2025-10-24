Carreira

Evite estes erros: quatro palavras que profissionais usam errado e arranham a credibilidade

Confundir termos parecidos compromete sua clareza na comunicação e pode colocar em risco sua imagem profissional

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10h50.

Palavras mal usadas dizem mais do que imaginamos. No ambiente profissional, errar o significado de termos comuns pode soar como descuido, falta de preparo ou até gerar interpretações equivocadas. 

No contexto da comunicação assertiva, habilidade essencial para quem busca crescer na carreira, a escolha precisa das palavras é fundamental. Pensando nisso, veja quatro pares de palavras frequentemente confundidas e saiba como usá-las corretamente para evitar ruídos no dia a dia profissional. As informações foram retiradas do portal CNBC Make It.

1. Conselho x Aconselhar

Este é um dos erros mais comuns, inclusive em ambientes corporativos. As pessoas dizem que precisam de um “aconselhamento” quando, na verdade, querem pedir um conselho.

A diferença é simples:

  • Conselho é um substantivo. Exemplo: "Preciso de um conselho sobre esse projeto."
  • Aconselhar é um verbo. Exemplo: "Vou te aconselhar com base na minha experiência."

Usar um no lugar do outro pode parecer pequeno, mas demonstra atenção aos detalhes e domínio da linguagem, pontos valorizados no ambiente de trabalho.

2. Alusão x Ilusão

Outro erro que se repete com frequência é quando alguém diz que algo é uma "ilusão a um filme clássico", quando o correto seria alusão.

  • Alusão é uma referência indireta. Exemplo: "A campanha fez alusão à cultura pop dos anos 80."
  • Ilusão é uma percepção falsa. Exemplo: "Acreditar que o resultado virá sem esforço é uma ilusão."

Confundir essas palavras pode prejudicar a clareza da mensagem, principalmente em apresentações ou textos institucionais.

3. Flautear x Exibir

Muitas vezes vemos a expressão “flautar as regras”, quando o correto seria desrespeitar ou ignorar as regras.

  • Flautear está incorreto nesse uso. O verbo correto é desrespeitar.
  • exibir-se significa ostentar ou mostrar algo com orgulho.

Misturar os dois pode causar interpretações equivocadas, especialmente em avaliações de comportamento profissional.

4. Simplista x Simples

Este par parece inofensivo, mas carrega nuances importantes. Usar “simplista” no lugar de “simples” pode comprometer o tom da fala.

  • Simples significa algo direto, claro e sem complicações. Exemplo: "A solução encontrada foi simples e eficiente."
  • Simplista transmite a ideia de algo superficial ou ingênuo. Exemplo: "Essa visão sobre o problema é simplista e ignora variáveis importantes."

Em contextos profissionais, usar “simplista” para se referir a uma solução bem construída pode soar como crítica e não como elogio.

