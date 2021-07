Estes são os cargos que mais pedem inglês no currículo

Colocar o conhecimento de inglês no currículo é uma forma dos profissionais se diferenciarem no mercado. Mas ainda são poucas pessoas no Brasil que possuem nível avançado ou fluente de uma segunda língua.

De acordo com a pesquisa do British Council e do Instituto de Pesquisa Data Popular, apenas 5% da população brasileira fala um segundo idioma e desses, apenas 1% é fluente na língua inglesa.

Não é por nada que o nível do idioma é a segunda mentira mais comum nos currículos, segundo levantamento de 2018 da DNA Outplacement. A mentira número um ainda é o aumento no valor do salário anterior ou atual.

Na entrevista de emprego, muitos que colocam o inglês ou espanhol para se destacar no CV acabam sendo pegos com perguntas inesperadas no segundo idioma.

E não são todas as posições e empresas que vão exigir um uso constante do inglês fluente. Empresas multinacionais podem precisar de certo nível para comunicação por e-mails e em reuniões com times internacionais.

Para a área de tecnologia, muitas vezes o inglês técnico, que ajuda apenas a entender documentos e linguagens de programação, já basta para o dia a dia. Se o foco do profissional for uma carreira internacional, então o nível de inglês se torna uma obrigatoriedade.

Em programas de estágio e trainee, muitas empresas começaram a tirar a exigência do segundo idioma e começaram a oferecer bolsas de estudo e aulas dentro da companhia para os contratados.

No entanto, um levantamento do Banco Nacional de Currículos mostra que algumas profissões ainda têm o inglês como uma condição inflexível para os candidatos em até 95% das vagas.

“Dessa forma, o conhecimento de uma segunda língua para algumas profissões é mais do que um diferencial no currículo, mas uma necessidade para o recrutador tomar sua decisão”, comenta Marcelo de Abreu, CEO do BNE.

Confira os 15 cargos que mais pedem inglês no currículo:

Analista de Relações Internacionais

Analista de Comércio Exterior

Analista de Importação e Exportação

Engenheiro de Telecomunicações

Secretária Bilíngue

Gerente de Projetos

Tradutor

Analista de infraestrutura

Gerente de TI

Engenheiro Eletricista

Analista de Business Intelligence

Analista de Comunicação

Gerente de Marketing

Analista de Processos

Analista de Redes

