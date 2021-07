ESG é moda? Veja o que dizem especialistas

No "Encontros Academy: Profissões do Futuro", da última segunda-feira, 19, Renata Faber, head de ESG da EXAME, conversou com os speakers da EXAME, Rodrigo Godoy e Rodrigo Caetano, sobre as novas oportunidades do mercado ESG (sigla em inglês para: ambiental, social e governança) e a importância do tema para o futuro.

O ESG mostra o grau de sustentabilidade e o impacto de uma empresa na sociedade por meio de algumas métricas específicas. Atualmente, empresas listadas na bolsa têm se preocupado cada vez mais com esses padrões, e até relatórios trimestrais são divulgados estritamente para falar sobre suas questões relacionadas ao ESG.

De acordo com Renata Faber, o ESG é essencial, já que existem problemas urgentes na sociedade que o ESG ajuda a endereçar. “Por exemplo, as mudanças climáticas é um assunto que estamos atrasados e tem que ser resolvido. A questão da desigualdade social também... a falta de diversidade e inclusão nas empresas. Por todos esses motivos, ESG não é moda e veio para ficar”, destaca.

Muitos investidores têm dúvidas em relação à forma como os padrões ESG são aplicados. Algumas pessoas criticam o movimento de implantação desses critérios por acharem que é algo que vai contra o mercado, ou seja, contra a política de lucro das empresas.

"Em momento algum o ESG é contra o lucro. ESG é fazer negócio de uma forma sustentável e lucrativa, sem prejudicar a natureza e a sociedade ao seu redor para ganhar dinheiro", explica Faber.

Ela complementa que cada letra da sigla ESG é importante e nenhuma possui maior relevância do que a outra. "Uma empresa não existe de maneira sustentável, de maneira sólida, se não tiver uma governança sólida também", exemplifica.

Encontros EXAME Academy: Profissões do Futuro

O evento Encontros EXAME Academy: Profissões do Futuro, realizado pela EXAME de forma totalmente online, visa mostrar o panorama do mercado de trabalho em relação às profissões que podem valer ouro no futuro.

Com o tempo total de 45 minutos, os bate-papos entre especialistas renomados de cada área tem como objetivo orientar a carreira profissional dos espectadores.

Na próxima segunda-feira, 26, o papo será sobre valuation e contará com nomes como: Edgard Cornacchione, Thiago Duarte e Ricardo Franca, além dos speakers da EXAME e do BTG Pactual, respectivamente, Rodrigo Godoy e Bruno Lima.

Os assuntos abordados durante a próxima live serão:

• As principais demandas do mercado para o profissional que deseja aprender a avaliar empresas e seu valor

• Quais necessidades para obter sucesso profissional e como fazer carreira sólida em um dos setores de maior urgência de mercado.