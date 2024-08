Com certificado, este treinamento preparatório revela o caminho para começar uma carreira em ESG

ESG vai muito além de apenas sustentabilidade. É claro que práticas sustentáveis fazem parte dessa diretriz e são fundamentais, mas a sigla abrange uma perspectiva muito mais ampla. Preocupação com os impactos sociais e governança corporativa responsável também fazem parte do conceito, que está causando uma verdadeira revolução no mercado de trabalho.

E isso é bastante positivo para os profissionais. Justamente pela sua abrangência, o ESG abre portas para trabalhadores de diferentes áreas. Para ter ideia, é possível construir uma carreira em setores que priorizam aspectos ambientais, sociais e de governança independente da área de formação.

Mas é preciso dar um passo anterior e investir na capacitação profissional. Segundo especialistas, não importa se o desejo é migrar para uma nova área ou começar uma carreira do zero: a qualificação é fundamental para se destacar e alcançar as melhores posições de trabalho no mercado ESG.

Veja como começar uma carreira em ESG

De olho na necessidade crescente do mercado por profissionais capacitados em ESG, a Faculdade EXAME apresenta o Pré-MBA em ESG: Gestão e Sustentabilidade, um treinamento introdutório ao curso de pós-graduação, que revala o caminho para se tornar um gestor especializado nessa área.

Inscreva-se agora e esteja à frente nas estratégias de ESG: treinamento de R$ 37 é a melhor oportunidade para conquistar uma carreira verde

O programa inclui três aulas práticas e teóricas, que totalizam carga horária de duas horas, focadas nas habilidades essenciais para profissionais de ESG e nos caminhos de carreira no setor. Veja, a seguir, o que o treinamento ensina.

Entenda a sigla ESG: como surgiu, a 6ª onda de inovação e seus impactos;

4 habilidades fundamentais: o que todo profissional ESG precisa dominar;

3 principais caminhos: quais possibilidades de atuação no mercado ESG.

Além disso, ao final do treinamento, os participantes receberão um certificado de participação assinado pela Faculdade EXAME, que atesta a participação e pode ser publicado no LinkedIn para chamar a atenção de recrutadores.

Os alunos matriculados também terão 12 meses de acesso ao pacote digital completo de conteúdos da EXAME, que incluem livros digitais, matérias exclusivas, cursos de extensão, clube de benefícios e muito mais.

Saiba mais sobre o pré-MBA em ESG: Gestão e Sustentabilidade e impulsione suas oportunidades profissionais; garanta sua vaga

Conheça a professora

Renata Faber é quem apresenta o pré-MBA. Com 20 anos de experiência no mercado financeiro, a especialista é formada em Administração de Empresas pela FGV e foi reconhecida anualmente, de 2005 a 2017, como uma das melhores analistas da América Latina pelo ranking da Institutional Investor.

O tempo de trabalho na área e a vivência com investidores internacionais fez com que, em 2012, Renata percebesse a relevância e urgência dos temas como sustentabilidade e ESG e mergulhasse nesse mercado.

Estudou na London Business School e em outras instituições renomadas para se especializar e, desde que assumiu a cadeira de Diretora de ESG na EXAME, trabalha ativamente junto com empresas para ajudá-las a avançar na agenda.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO COM RENATA FABER

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.