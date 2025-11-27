Este é o novo Excel? Conheça o Julius, ferramenta de IA que está bombando fora do Brasil

Uma nova ferramenta de inteligência artificial tem ganhado espaço entre profissionais que lidam com dados, análises e relatórios em planilhas. Trata-se do Julius, uma plataforma que combina IA generativa, processamento de linguagem natural (PLN) e machine learning para interpretar grandes volumes de dados estruturados e convertê-los em insights visuais e acionáveis.

O Julius tem se destacado no cenário internacional como uma solução promissora para quem precisa tomar decisões rápidas com base em dados – mesmo sem saber programar ou dominar fórmulas complexas de Excel.

A seguir, mostramos como funciona, passo a passo:

Como usar o Julius? Veja passo a passo

1. Comece com o upload da planilha

Você pode usar arquivos Excel, CSV, Google Sheets ou conectar diretamente bancos de dados. Basta fazer o upload na plataforma. Os dados são armazenados de forma segura e podem ser excluídos a qualquer momento.

2. Converse com seus dados (literalmente)

O grande diferencial do Julius é a interface de chat em linguagem natural. Você pode digitar perguntas como:

“Qual foi o total de vendas por mês?”

“Crie um gráfico de barras com os cinco produtos mais vendidos”

“Faça uma previsão de vendas para os próximos três meses”

Mas lembre-se: use comandos diretos e objetivos. Quanto mais clara a pergunta, mais precisa será a resposta.

3. Visualize e exporte os resultados

A resposta da IA não é só texto. O Julius gera gráficos, mapas de calor, boxplots e até animações em GIF, que você pode:

Copiar para apresentações

Baixar como imagem

Compartilhar com sua equipe

4. Use a IA para prever o futuro

Além da análise descritiva, o Julius realiza modelagens preditivas. Isso significa que ele pode prever comportamento de clientes, sazonalidade de vendas e tendências, com base nos dados históricos da planilha.

Experimente perguntar: “Projete o faturamento trimestral para o próximo ano”.

5. Personalize a experiência

Você pode escolher qual motor de IA quer usar: GPT-4, Claude (Anthropic) ou Mistral 7B. Também dá para configurar o tom das respostas (mais formal ou informal), idioma e até a forma como a IA se expressa.

Para empresas globais, é importante configurar o idioma padrão como inglês e peça relatórios prontos para apresentar a times internacionais.

6. Segurança de dados garantida

Todos os dados enviados são privados. A plataforma adota controle de acesso rigoroso, e os arquivos são deletados automaticamente após um tempo de inatividade ou por ação manual do usuário.

Use sempre arquivos atualizados e, ao finalizar a análise, delete os dados do sistema para manter a governança.

