Ex-funcionário do TikTok investe em marca de alimentos e cria negócio milionário em tempo recorde

John Liu, britânico de 27 anos, ocupava uma posição de destaque na área de produto do TikTok, onde participou da criação da TikTok Shop e da plataforma GenAI para geração de vídeos com inteligência artificial.

Mas em 2025, decidiu aplicar US$ 65 mil de suas economias pessoais para lançar a KiuKiu, uma marca de alimentos baseada em farinha de arroz, apostando em um segmento ainda inexplorado nos Estados Unidos.

Em apenas um mês após o lançamento, a empresa registrou US$ 100 mil em faturamento. Com base em uma estratégia omnichannel e um olhar afiado para o mercado de bens de consumo embalados (CPG), Liu construiu rapidamente uma operação robusta e escalável, que hoje já conta com presença em 80 pontos de venda no varejo, além de uma estrutura de vendas diretas ao consumidor. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Visão estratégica e gestão de capital: aprendizados para o mundo corporativo

Para profissionais de finanças corporativas, o caso de John Liu é um estudo concreto sobre alocação de recursos, uso eficiente de capital próprio e construção de valor desde os primeiros passos.

Ciente das barreiras de entrada no setor alimentício, capital intensivo, escala de produção, distribuição e branding, Liu usou sua experiência em tecnologia para aplicar princípios como sprint de validação, prototipagem e engajamento com a comunidade ainda na fase pré-lançamento.

O investimento inicial de US$ 65 mil, direcionado à identidade visual, desenvolvimento de produto e produção, foi feito com rigor de controle de custos.

Sem capital de investidores externos, Liu estabeleceu mecanismos de accountability, como compartilhar publicamente o desenvolvimento da marca, envolver consumidores em testes de sabor e identidade, e monitorar métricas desde o início.

Expansão com controle

Após validar o produto no modelo direto ao consumidor (D2C), Liu avançou com vendas no varejo físico, mantendo foco em performance por loja.

Em vez de buscar escala imediata, optou por concentrar recursos em garantir boa rotatividade dos produtos, um indicador-chave para a manutenção nas gôndolas. Essa abordagem conservadora, mas eficaz, reflete uma mentalidade financeira orientada por ROI (retorno sobre investimento), em vez de crescimento impulsivo.

A lição para o setor corporativo é clara: dominar a estratégia de entrada e saber onde alocar esforços é essencial para escalar com sustentabilidade. “É melhor dominar 20 lojas do que desaparecer em 200”, afirmou Liu, ao comentar sobre sua escolha de priorizar desempenho em pontos estratégicos.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Aprenda a pensar como um CFO

Dominar as finanças corporativas não é apenas sobre números, é também sobre compreender o motor financeiro por trás de cada decisão de negócio.

O Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME | Saint Paul foi criado para isso: traduzir a linguagem financeira para profissionais de todas as áreas, em quatro aulas online, com certificado e professores referência no mercado.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS