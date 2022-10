Estágio e trainee: Sanofi, Movida, Klabin e mais empresas com vagas abertas

Para contornar a escassez de mão de obra, que por ano deixa 20 mil vagas sem profissionais para ocupá-las, a Alemanha está trabalhando em um novo visto para facilitar a entrada de imigrantes no país.

Anunciado no início de setembro pelo Ministro Federal do Trabalho da Alemanha, Hubertus Heil, o novo visto para imigrantes que não fazem parte da União Europeia seria baseado em um sistema de pontos e permitiria que estrangeiros entrassem no país em busca de trabalho.

VEJA TAMBÉM:

Segundo o ministro, estariam elegíveis para aplicar para o novo visto estrangeiros que preenchessem três dos seguintes critérios: Possuir diploma universitário; Ter morado na Alemanha ou possuir conhecimento em alemão; Possuir idade de até 35 anos; Ter, pelo menos, três anos de experiência profissional.

Em reportagem recente, a EXAME mostrou como brasileiros podem aproveitar essa oportunidade para tentar emigrar para Europa e quais as carreiras com mais vagas na Alemanha.

Mas se você possui outros planos de carreira para além do mercado financeiro, saiba que há diversas outras oportunidades abertas no mercado nas mais diferentes empresas.

Confira abaixo as companhias que abriram seus programas de estágio e trainee recentemente e saiba como se inscrever.

Inscrições até outubro

Klabin – estágio

A Klabin busca 64 estudantes universitários para compor seu time de estagiários para 2023. A empresa busca estudantes que estejam cursando a partir do 2° ano dos seguintes cursos: Administração, Biologia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Comunicação, Direito, Economia, Engenharias (todas), Estatística, Jornalismo, Logística, Marketing, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos, Relações Internacionais ou Relações Públicas.

Os candidatos devem ter disponibilidade para atuar em Angatuba/SP, Feira de Santana/BA, Goiana/PE, Jundiaí/SP, Itajaí/SC, Lages/SC, Manaus/AM, Ortigueira/PR, Otacílio Costa/SC, Paulínia/SP, Piracicaba/SP, Rio Verde/GO, São Paulo/SP ou Telêmaco Borba/PR.

Além da bolsa auxílio, os estudantes irão receber benefícios como vale-refeição ou refeitório, vale-transporte, Gympass, seguro de vida, assistência odontológica, fretado ou estacionamento, assistência médica, apoio psicológico, financeiro e jurídico.

Salário: Não informado

Inscrições: até dia 31 de outubro pela página da vaga

Falconi – estágio

A consultoria Falconi está com as inscrições abertas para seu novo programa de estágio. Ao todo, são 60 vagas para universitários de todas as áreas atuarem na consultoria, no time corporativo ou na equipe de tecnologia da companhia.

Todos os cursos de graduação ou tecnólogo e instituições vinculados ao Ministério da Educação são aceitos. O único filtro de triagem será a data de formatura prevista, que deve ser entre junho de 2023 e dezembro de 2024, permitindo contratos de seis meses a dois anos.

Na seleção, o idioma inglês não será avaliado por não ser um pré-requisito. As respostas de aprovação serão dadas entre os meses de outubro e novembro.

Além da bolsa de estágio, a Falconi oferece para seus estagiários benefícios como vale-refeição, vale-transporte, auxílio-creche, plano de saúde e odontológico integral, seguro de vida, day-off no mês de aniversário, política de maternidade e paternidade, Gympass, acordo para descontos com a rede Psicologia Viva e parceria em escolas de idiomas.

Salário: R$ 2 mil

Inscrições: até dia 31 de outubro pela página da vaga

Inscrições até novembro

Cogna – trainee

A Cogna, conglomerado de educação que inclui as empresas Kroton, Platos, Saber e Somos Educação, anunciou o lançamento do seu primeiro Programa de Trainee exclusivo para mulheres negras (cis ou trans).

Para participar, as interessadas devem preencher os seguintes requisitos: ter concluído a graduação entre 2016 e o primeiro semestre de 2022, em qualquer instituição de ensino superior.

Além disso, possuir disponibilidade para jornada de trabalho de 44 horas semanais, com atuação em modelo híbrido em São Paulo ou remota, dependendo da área de atuação. Não é necessário conhecimento de inglês.

Salário: R$ 8 mil

Inscrições: até dia 1 de novembro pela página da vaga

Localiza – estágio

A Localiza está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2023 com foco nas áreas corporativa e de tecnologia.

Podem participar alunos de cursos superiores (graduação, bacharelado, licenciatura e tecnólogo) e, para as vagas em tecnologia, cursos superiores e técnicos de Belo Horizonte, para atuação na capital mineira, seguindo o modelo híbrido de trabalho (duas vezes por semana presencialmente). Importante destacar que a universidade e o curso não são critérios de seleção e que a previsão de formação do aluno precisa ser de 1 a 2 anos. As vagas oferecidas são para carga horária de 4 e 6 horas.

Salário: Não informado

Inscrições: até dia 4 de novembro pela página da vaga

MODEC – estágio

A MODEC, multinacional de origem japonesa que atua no segmento de Óleo e Gás, está com inscrições abertas o Programa de Estágio MODEC 2023.

As oportunidades são para as cidades do Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Macaé (RJ). Os cursos contemplados são: Engenharias, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais, Ciências da Computação e áreas correlatas, Administração, Relações Internacionais, Economia, Finanças e Estatística.

As vagas são destinadas a estudantes que estejam cursando o nível superior com previsão de conclusão a partir de julho de 2024. Entre os pré-requisitos, estão inglês avançado, conhecimento avançado no Pacote Office, residir nas cidades sedes das vagas e ter disponibilidade de 30 horas semanais para o estágio.

Salário: Não informado

Inscrições: até dia 4 de novembro pela página da vaga

Americanas SA – estágio

A Americanas S.A. está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022. Voltada para estudantes de universidades de todo o Brasil, sem distinção de curso de formação.

Pode participar qualquer estudante que tenha previsão de formação até dezembro de 2024, além de disponibilidade para estagiar seis horas diárias (30 horas semanais).

O modelo de trabalho é remoto (home office) e as oportunidades também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD).

Salário: Não informado

Inscrições: até dia 6 de novembro pela página da vaga

Scania – estágio

A Scania, empresa sueca fabricante de caminhões pesados, ônibus e motores industriais e marítimos, está buscando 53 estagiários para participar do Programa de Estágio Scania 2023.

Para participar, o candidato deve estar cursando a partir do primeiro semestre do curso superior ou técnico e ter disponibilidade de no mínimo 4 horas diárias em São Bernardo do Campo/SP.

Os cursos aceitos para nível superior são: Administração, Análise de Dados, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Automobilística e Automação, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Comunicação Social, Design, Direito, Economia, Engenharias, Estatística, Gestão Ambiental, Jornalismo, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Sistemas da Informação, Tecnologia da Informação e correlatos.

Já os cursos para nível técnico são: Técnico em Administração, Técnico em Automação, Técnico em Controle e Automação, Técnico em Edificações, Técnico em Elétrica, Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Eletrônica, Técnico em Eventos, Técnico em Mecânica, Técnico em Mecatrônica, Técnico em Secretariado, Técnico em Turismo e correlatos.

Salário: Não informado

Inscrições: até dia 10 de novembro pela página da vaga

Atlas Schindler – estágio

A Atlas Schindler, empresa especializada em transporte vertical, está com as inscrições abertas para seu programa de estágio para 2023. O Programa de Estágio tem vagas abertas para Belo Horizonte (MG), Londrina (PR), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Para os candidatos às dez vagas de estágio, é preciso concluir a formação até dezembro de 2024 nos cursos de Administração, Economia e Engenharias. Os processos seletivos para os dois programas serão realizados de forma 100% online.

Entre os benefícios para os jovens aprovados estão a disponibilização de uma plataforma de aprendizagem online de idiomas gratuita, participação nos Lucros e Resultados, descontos em instituições de ensino, convênio médico e odontológico e assistência farmácia.

Salário: Não informado

Inscrições: até dia 10 de novembro pela página da vaga

Atlas Schindler – trainee

A Atlas Schindler, empresa especializada em transporte vertical, está com as inscrições abertas para seu programa de trainee para 2023. As vagas são exclusivas para a cidade de Londrina (PR)

Para se candidatar a uma das 3 vagas do Programa de Trainee, é necessário ter concluído a formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021 nos cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica, Produção ou correlatos e ter inglês avançado.

Salário: Não informado

Inscrições: até dia 10 de novembro pela página da vaga

Henkel – estágio

A Henkel, empresa alemã de produtos químicos, em especial detergentes, cosméticos e adesivos. e dona das marcas Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional, abriu inscrições do Programa de Estágio Henkel 2023 para recrutar 22 estudantes universitários de diversas áreas de graduação.

O programa de desenvolvimento da companhia alemã integra a iniciativa regional Students Talent Empowerment Program (STEP) para três unidades da Henkel: São Paulo/SP (Lapa), Itapevi/SP e Jundiaí/SP.

Para participar, o estudante deve ter previsão de conclusão entre junho de 2024 e dezembro de 2025 em um dos seguintes cursos: Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comunicação Social/Marketing, Economia, todas as Engenharias, Química ou Relações Internacionais.

Como benefícios, a empresa oferece: vale-refeição ou alimentação no local, plano de saúde e odontológico, fretado, vale-transporte ou estacionamento, desconto no Gympass, seguro de vida, 13ª bolsa-auxílio e cartão benefício de Natal.

Salário: R$ 1,7 mil

Inscrições: até dia 11 de novembro pela página da vaga

Sanofi – estágio

A farmacêutica Sanofi abre a primeira onda de estágio para início em janeiro de 2023. A companhia busca por estudantes que cursam bacharelado ou tecnólogo em mais de 100 cursos, como ciências biológicas, comunicação, engenharia, farmácia, tecnologia da informação, entre outros. Todos precisam ter formatura prevista para junho de 2024.

Com a duração de 24 meses, o desenvolvimento do jovem ingressante será pautado em uma metodologia baseada em 70% de experiências do dia a dia, 20% em trocas com outras pessoas do time e 10% em cursos, na qual há a possibilidade de desenvolver idiomas e realizar novas trilhas de aprendizado.

As vagas serão em São Paulo – SP, Campinas – SP, Suzano – SP e Guarulhos – SP e é necessário residir na cidade de atuação.

Salário: R$ 2 mil para estudantes de cursos no geral e R$ 2.667 para estudantes de farmácia

Inscrições: até dia 11 de novembro pela página da vaga

Movida – estágio

A Movida, empresa brasileira de aluguel de carros, abriu 20 vagas de estágio para diversas áreas em Mogi das Cruzes/SP e São Paulo/SP.

As oportunidades são para estudantes do ensino superior que residam em São Paulo/SP, na região do Alto Tietê/SP e em Mogi das Cruzes/SP.

Os interessados devem estar cursando o ensino superior, com conclusão da graduação prevista para a partir do segundo semestre de 2024. Além disso, os candidatos não precisarão comprovar experiência profissional ou conhecimento em inglês.

O programa de estágio terá duração de 12 meses, com diversas oportunidades de desenvolvimento profissional e de carreira, incluindo possibilidade de efetivação.

Salário: Não informado

Inscrições: até dia 17 de novembro pela página da vaga

Cargill – trainee

A Cargill está com as inscrições abertas para a nova edição do seu Programa de Trainee. Com vagas em nove estados, a empresa procura recém-formados com até 2 anos desde a graduação.

O programa tem duração de 12 meses e, no total, são oferecidas 16 vagas para atuar em Barreiras (BA), Bebedouro (SP), Ponta Grossa (PR), Santarém (PA), Primavera do Leste (MT), Rio Verde (GO), São Paulo (SP), Três Lagoas (MS), Uberlândia (MG) e Passo Fundo (RS).

Entre os requisitos para a vaga estão: ser recém-formado (Ensino Superior) ou graduado há até 2 anos; possuir experiências anteriores com estágio, trabalho voluntário e atividades acadêmicas; ter inglês avançado e conhecimento das ferramentas Microsoft Office, de acordo com a necessidades da vaga. e possuir disponibilidade de mudança para outra cidade e/ou estado, de acordo com vaga.

Salário: Não informado

Inscrições: até dia 30 de novembro pela página da vaga

Sem data definida

Alvarez & Marsal – estágio

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio 2023 da Alvarez & Marsal, empresa global especializada em consultoria.

O início do processo seletivo será em agosto, porém, os interessados já podem concorrer. Ao todo, são 80 vagas, distribuídas entre Rio de Janeiro (dez), Belo Horizonte (dez) e São Paulo (60), e destinadas a estudantes de Administração, Economia, Engenharias, Contabilidade, Direito, Tecnologia e Saúde.

Para concorrer o candidato deverá concluir o ensino superior até dezembro de 2023, julho de 2024 ou dezembro de 2024. Também é necessário ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

O início do estágio está previsto para janeiro do ano que vem. Entre os benefícios oferecidos estão a bolsa auxílio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e Gympass

Salário: Não informado

Inscrições: pela página da vaga

Secretaria de Educação da prefeitura de São Paulo – estágio

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo abriu 2,3 mil vagas de estágio. A bolsa-auxílio é de R$ 897 para carga horária de 4h/dia.

Os estudantes ainda recebem auxílio-transporte de R$ 193,60. As oportunidades são voltadas para os programas Parceiros da Aprendizagem e Aprender sem limites que têm como objetivo auxiliar o professor em sala de aula e contribuir no processo da educação inclusiva.

Podem se inscrever estudantes que estão cursando do 2º ao penúltimo semestre dos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, ou nas licenciaturas em Artes, Geografia, História, Educação, Inglês, Ciências e Educação Especial. As vagas são para início imediato, especialmente nas escolas localizadas no extremo sul e extremo leste da capital

Salário: R$ 897

Inscrições: pelo formulário da vaga

Cultura Inglesa – estágio

A Cultura Inglesa, rede brasileira de escolas de inglês, está com vagas abertas para seu programa de estágio. Jovens que cursem Letras, Pedagogia e correlatas, com previsão de formatura entre dezembro/22 e dezembro/24, podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

P&G – estágio

A Procter & Gamble está com vagas abertas para o seu programa de estágios no Brasil. A multinacional americana de bens de consumo está em busca de estudantes universitários para as vagas de estágio nas áreas de Logística e Manufatura, Jurídico e Regulatório.

É requisitado que o aluno tenha no mínimo um inglês avançado e tenha disponibilidade de trabalhar por 30h semanais por um ou dois anos.



Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

Vivara – estágio

A Vivara, uma das maiores rede de joalherias do Brasil, lança o primeiro programa de estágio da companhia. O programa oferece dez vagas e, para se inscrever, os interessados devem concluir o curso superior entre julho/2023 e julho/2024. As vagas serão destinadas às áreas: Comercial, Marketing, Planejamento Estratégico, Gente e Gestão, Produto e Fábrica, sendo a última para Manaus e as demais para São Paulo. Os candidatos selecionados irão iniciar o estágio em julho de 2022.

O programa de estágio da Vivara oferece benefícios como assistência médica, odontológica, VR, VT e seguro de vida, além de desconto em produtos, Gympass e apoio psicológico, financeiro e jurídico.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa

B3 – estágio

A B3, a bolsa de valores do Brasil, está em busca de estagiários para diversas vagas. É necessário que o estudante esteja matriculado em uma instituição de ensino superior, tenha disponibilidade para trabalhar 6h diárias e possa ter um ou dois anos disponíveis para estagiar.

Conhecimento na língua inglesa não é obrigatório, mas será tratado como um diferencial para a posição.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa

Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) – aprendiz e estágio

São 640 vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior de diversos cursos. Há oportunidade para auxiliar administrativo, publicidade e propaganda, enfermagem, ciências contábeis, engenharia civil, dentre outros.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do instituto

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: R$ 2,3 mil

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio



Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio



O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: pelo edital

Grupo Fleury – estágio



O Grupo Fleury, umas das principais empresas do setor de saúde no país, está com vagas abertas para seu programa anual de estágio corporativo. O grupo busca por estudantes universitários em cursos de bacharelado, com formação prevista entre julho de 2023 a dezembro de 2024, que possuam disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

As vagas são para as áreas de Finanças; Estratégia / Inovação; Inteligência de Negócios / Pricing; Melhoria de Processos; Manutenção / Facilities; Marketing / Comunicação; Recursos Humanos; Relações com Investidores; Sustentabilidade e Tecnologia da Informação.

Salário: De R$ 1,5 mil até R$ 1,8 mil

Inscrições: pelo site oficial

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.