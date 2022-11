Grupo Pão de Açúcar está com vagas de estágio exclusivas para negros; há opção de home office

O Grupo Pão de Açúcar (GPA), um dos maiores grupos de varejo alimentar do Brasil, está com inscrições abertas para o programa de estágio 2023 exclusivo para pessoas negras. É o segundo ano consecutivo que a empresa aposta em uma edição com vagas afirmativas.

“A excelente receptividade do nosso primeiro programa de estágio com vagas afirmativas permitiu que continuássemos investindo nessa iniciativa também no próximo ano", afirma Mirella Gomiero, Diretora Executiva de Recursos Humanos e Sustentabilidade do GPA.

"A diversidade é um dos nossos pilares estratégicos e traz uma pluralidade de visões de mundo, fundamental para o desenvolvimento dos negócios”, diz a executiva.

Como vai funcionar o Programa de Estágio do GPA exclusivo para negros?

Para contribuir com a ampliação desses índices, no ano passado foi criado o “Programa de Desenvolvimento para Negros e Negras”, em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, destinado aos profissionais das lojas e sedes administrativas, exceto gerentes e superiores que já contam com programa próprio de liderança.

Entre os assuntos principais abordados, estão temas relacionados ao racismo e sociedade, autoestima e marca pessoal, educação financeira, comunicação empresarial e liderança.

Desde 2018, a empresa conta com o grupo de afinidade o GPA Madiba, que lidera e fomenta iniciativas sobre conscientização e sensibilização em relação à equidade racial na companhia.

Quem pode se inscrever no Programa de Estágio do GPA exclusivo para negros?

Para participar, o(a) candidato(a) precisa se autodeclarar negro(a) e ter previsão de formatura entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 em diversos cursos de formação superior, além de ter disponibilidade para estagiar nos períodos da manhã e tarde.

A companhia oferece modelo híbrido de trabalho, com trabalho presencial de segunda a quinta e home office às sexta-feiras

Neste ano, a empresa está oferecendo 26 vagas para atuação na sede do GPA em São Paulo e uma para o CD da companhia em Osasco. Atualmente, 55% dos colaboradores se declaram negros na companhia e 40% ocupam cargos de liderança dentro da companhia.

Como se inscrever no Programa de Estágio do GPA exclusivo para negros?

Os interessados podem se inscrever até 13 de novembro, pelo site de 99 Jobs.

