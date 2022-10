Cogna lança Programa de Trainee exclusivo para mulheres negras; salário é de R$ 8 mil

Nesta sexta-feira, 21, a Cogna, conglomerado de educação que inclui as empresas Kroton, Platos, Saber e Somos Educação, anunciou o lançamento do seu primeiro Programa de Trainee exclusivo para mulheres negras (cis ou trans).

Ao todo, serão 15 vagas disponíveis no projeto, realizado em parceria com a consultoria Indique Uma Preta, especializada em diversidade e inclusão racial.

A Indique atuará desde o onboarding até o acompanhamento dos talentos e de seus futuros gestores, que passarão por um treinamento voltado para sensibilização e educação sobre o tema.

Até 2025, a Cogna tem como meta atingir 40% de lideranças negras e pardas na companhia, bem como 40% do quadro de funcionários composto por pessoas negras e, ao menos, 1/3 de mulheres, pessoas negras, LGBTQIAP+ no Conselho de Administração.

Quem pode se inscrever no Programa de Trainee da Cogna?

Para participar, as interessadas devem preencher os seguintes requisitos: ter concluído a graduação entre 2016 e o primeiro semestre de 2022, em qualquer instituição de ensino superior.

Além disso, possuir disponibilidade para jornada de trabalho de 44 horas semanais, com atuação em modelo híbrido em São Paulo ou remota, dependendo da área de atuação. Não é necessário conhecimento de inglês.

Qual o salário do trainee da Cogna?

Para as aprovadas no programa, haverá o salário mensal de R$ 8 mil, além de pacote de benefícios. Além disso, as selecionadas passarão por uma jornada de aprendizagem com desenvolvimento para se tornarem líderes.

O programa terá uma duração de 18 meses no modelo de job rotation para que possam conhecer todas as áreas da Cogna.

Como se inscrever no Programa de Trainee da Cogna?

As interessadas devem se inscrever até o dia 1 de novembro por meio da página do programa na 99jobs.

A 99jobs também apoia o projeto, atuando nas etapas de recrutamento e seleção e com um workshop sobre Diversidade, Equidade e Inclusão.

