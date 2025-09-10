Essas três palavras tornam o ChatGPT mais direto e assertivo nas respostas; veja quais são

O ChatGPT pode parecer vago ou prolixo quando não entende exatamente o que você espera. A boa notícia é que um pequeno ajuste no prompt pode resolver isso: usar palavras que direcionem o estilo de resposta.

Três palavras em especial funcionam muito bem: “seja específico”, “explique” e “detalhe”. Ao incluí-las no pedido, você deixa claro que quer clareza, objetividade e profundidade. O resultado? Respostas mais assertivas e fáceis de aplicar.

Por que essas palavras funcionam

A IA é treinada para reconhecer sinais de estilo no texto. Quando você inclui termos como “explique em detalhe” ou “seja específico”, o ChatGPT prioriza dados concretos, exemplos e explicações estruturadas. Isso é ideal para quem busca soluções diretas para problemas reais.

Essa técnica pode ser usada em tarefas como:

Criar apresentações sem enrolação

Montar resumos claros de artigos técnicos

Elaborar diagnósticos rápidos de projetos

Escrever e-mails objetivos para clientes e equipes

Simples, mas poderoso: você deixa a IA mais próxima de um consultor humano.

Como usar na prática

Alguns exemplos de prompts:

“Explique em detalhe as vantagens do trabalho híbrido.”

“Seja específico sobre os erros mais comuns ao criar um pitch de vendas.”

“Explique passo a passo como montar uma estratégia de investimento diversificada.”

Essas palavras orientam a IA a organizar melhor as ideias, sem rodeios ou generalizações.

A grande oportunidade

Saber dar comandos claros para o ChatGPT é mais do que uma habilidade técnica: é uma competência estratégica. Em poucos anos, profissionais que dominam IA terão vantagem sobre quem ainda vê a tecnologia apenas como curiosidade.

