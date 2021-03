Esta empresa oferece treinamento em tecnologia remunerado

O Grupo FCamara, consultoria de soluções tecnológicas e transformação digital, abriu seu Programa de Formação de 2021. A iniciativa prepara novos talentos para o mercado de tecnologia.

O programa é totalmente online, remunerado e não exige ensino superior. Além disso, agora pessoas de todo o Brasil podem participar. No país, o setor de tecnologia vive um déficit de profissionais e um aumento no oferecimento das vagas de programadores e desenvolvedores.

As vagas do programa são de seis horas diárias no período de três meses. Após os meses de treinamento, haverá um Hackathon, onde haverá chance de contratação para os destaques.

As inscrições passam por três etapas: teste, entrevista e um hackathon; todas online. Os candidatos contam com mentorias semanais na última fase de desenvolvimento de projeto, além de lives sobre temas como metodologia ágil, carreira e responsividade.

Os benefícios incluem: vale refeição ou vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, além de descontos em cursos e workshops.

Inscrições: até o dia 26 de fevereiro pelo site.