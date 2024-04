‘Essa profissão vai acabar’, diz especialista sobre carreira ameaçada pela IA; veja o motivo

Com a presença cada vez mais intensa da inteligência artificial no mercado de trabalho, preocupações sobre o futuro das profissões ganham força. Miguel Lannes, coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, faz dois alertas: uma carreira está destinada a acabar, enquanto outra sequer existe mais.

Segundo Miguel, a profissão de desenhista de retrato falado deve desaparecer. Isso porque, com breves descrições e mais velocidade, ferramentas de IA são capazes de criar representações digitais precisas de características físicas – o que torna o trabalho dos desenhistas obsoleto. “Daqui a cinco anos não existirá mais”, diz o professor.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Acompanhe série gratuita da EXAME sobre o tema

Além disso, há uma profissão que desapareceu: a de computador (profissional dedicado a inserir informações de usuários nos sistemas das organizações).

Apesar de fatores culturais impactarem no declínio dessa carreira, o sucesso das mais recentes tecnologias também pode ter influência – afinal, não é mais preciso investir nesse profissional quando boa parte dos clientes possuem uma máquina pessoal na palma da mão.

Mas não é preciso ter medo. Apesar do alerta, há um cenário positivo: segundo Miguel, enquanto algumas profissões ficam obsoletas muitas outras devem surgir e abrir oportunidades profissionais. “Minha expectativa é que esta seja uma área com muito crescimento, que vai revolucionar a forma como as empresas trabalham no mundo”, afirma.

EXAME dará certificado para quem participar de treinamento gratuito e virtual sobre Inteligência Artificial. Para acompanhar, basta fazer inscrição clicando aqui

As previsões do Fórum Econômico Mundial corroboram com a opinião do especialista. Segundo a organização, a inteligência artificial será a principal impulsionadora da criação de empregos para os próximos anos. “Espera-se que a IA seja adotada por quase 75% das empresas pesquisadas até 2030”, diz a edição mais recente do The Future of Jobs.

Afinal, quais são as profissões do futuro?

Veja as profissões emergentes do Fórum Econômico Mundial.

Especialistas em AI e Machine Learning;

Especialistas em sustentabilidade;

Analistas de business intelligence (BI);

Analistas de segurança da informação;

Engenheiro de fintech;

Analistas e cientistas de dados;

Engenheiros robóticos;

Especialistas em Big Data;

Operadores de equipamentos agrícolas;

Especialistas em transformação digital.

Capacite-se em IA: treinamento online e gratuito (com direito a certificado) está com as inscrições abertas. Clique aqui para garantir a sua!

Aulas gratuitas ensinam como ingressar no mercado de IA

Para apoiar quem deseja trabalhar com IA, mas não sabe por onde começar, a EXAME apresenta, entre 15 e 23 de abril, uma série de encontros virtuais e gratuitos sobre o tema.

Apresentado por Izabela Anholett, CTO da EXAME, o treinamento Inteligência Artificial: Carreira do Futuro vai mostrar como se tornar um profissional com foco em negócios para liderar a implementação de novas tecnologias nas empresas. Seu principal objetivo é mostrar o passo a passo para construir uma carreira em IA.

Não sabe por onde começar quando o assunto é inteligência artificial? Este treinamento é o primeiro passo para profissionais de diferentes áreas se capacitarem

Veja motivos para acompanhar a série sobre inteligência artificial da EXAME:

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Receba certificado de participação ao final da série;

Gratuita – capacite-se sem gastar nada;

Série apresentada por Izabela Anholett, CTO da EXAME.

Após os quatro vídeos, os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo e se destacar no mercado. Para ter acesso ao conteúdo gratuitamente, os interessados devem se inscrever clicando aqui ou no botão abaixo. Não fique de fora.

QUERO PARTICIPAR DA SÉRIE GRATUITA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME