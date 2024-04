Restam poucas vagas: aulas virtuais sobre inteligência artificial vão ao ar hoje; veja como assistir

Se existe um profissional que é indispensável para as empresas atuais, há grandes chances de ser o especialista em inteligência artificial. Com o sucesso dessa nova tecnologia, empresas de todos os setores perceberam que integrar a IA aos processos não era apenas uma necessidade, mas um pré-requisito para avançar em direção aos bons resultados.

Não à toa, em seu último relatório sobre o futuro do trabalho, o Fórum Econômico Mundial estima que a demanda por esse profissional deve crescer 30% nos próximos cinco anos.

O estudo afirma também que 75% das empresas devem incorporar ferramentas de IA em seus negócios e abrir inúmeras oportunidades para profissionais que dominem essa tecnologia.

Ciente da urgência em capacitar profissionais para liderar projetos que utilizam inteligência artificial, a EXAME desenvolveu a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro, que promete revelar o caminho para conquistar uma vaga no setor mais aquecido da atualidade.

Dividido em quatro aulas, o treinamento começa nesta segunda-feira, 15, e vai até o dia 23 de abril de forma online e gratuita. Ao final dos episódios, todos os participantes receberão certificado de conclusão para incluir no currículo.

Além disso, não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades com programação. O único pré-requisito é possuir graduação completa em qualquer área de atuação. Para acompanhar, inscreva-se clicando aqui.

QUERO GARANTIR A MINHA VAGA: CLIQUE AQUI E FAÇA SUA INSCRIÇÃO

Conheça a professora

Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Espírito Santo, Izabela Anholett apresenta os quatro episódios desta série. Além de possuir especialização em Gestão de Negócios pela FDC e Design Thinking pela ESPM, Izabela também foi professora do Master em Digital Manager & Metaverso da EXAME.

Com mais de 13 anos de atuação na área de tecnologia, ela passou por todas as verticais de TI: SAP, Infraestrutura, Governança, Sistemas Legados e Operações. É Diretora de Tecnologia da EXAME desde 2022, liderando projetos de inovação, modernização de processos e aplicação de Inteligência Artificial nas rotinas da empresa.

Formada em Administração de Empresas, Izabela Anholett é CTO da EXAME e professora da série gratuita sobre IA (Izabela Anholett/Reprodução)

Segundo ela, os resultados apresentados por essas ferramentas surpreenderam até mesmo profissionais de tecnologia experientes, a ponto de muitos ficarem assustados com o impacto e as consequências desse avanço.

“Mas enquanto alguns se assustaram, outros perceberam o tamanho da oportunidade que está se abrindo no mercado neste momento”, pondera a professora da série.

Dê o primeiro passo para transformar a sua carreira: clique aqui e inscreva-se aqui para acompanhar o treinamento sobre IA gratuitamente

Veja o que você vai aprender

Episódio 1: no primeiro episódio da série, os participantes vão descobrir como fazer do ponto de virada da Inteligência Artificial o ponto de virada de suas carreiras;

Episódio 2: nesta aula, os alunos vão conhecer os pilares que formam a carreira do futuro e as habilidades que um especialista em IA precisa desenvolver;

Episódio 3: no terceiro episódio, é a vez de conhecer os três principais caminhos para atuar no mercado de IA – e conhecer o plano de carreira da profissão;

Episódio 4: o último episódio é a oportunidade de ouro para conhecer o passo mais importante para se tornar um Gestor Especialista em Inteligência Artificial.

Torne-se o profissional mais valorizado do mercado em treinamento gratuito sobre IA! Clique aqui e faça sua inscrição sem gastar nada

Por que você não pode deixar essa oportunidade passar?

Não importa o setor, nem mesmo o tamanho de uma empresa: todas estão em busca de profissionais que conheçam as ferramentas de inteligência artificial e saibam como utilizar a tecnologia para melhorar as operações de um negócio. Para especialistas, aqueles que tiverem essas capacidades listadas no currículo, vão sair na frente.

Veja, abaixo, os motivos para não perder essa oportunidade de ouro para se capacitar em inteligência artificial e sair na frente na hora de conquistar as melhores vagas.

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Aprenda como aproveitar as oportunidades em IA;

Receba certificado de participação ao final da série;

Capacite-se sem gastar nada – a série é gratuita;

Não é preciso ser da área de tecnologia;

Série apresentada por Izabela Anholett, CTO da EXAME.

QUERO PARTICIPAR DA SÉRIE GRATUITA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME