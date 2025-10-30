Carreira

Essa mãe transformou a licença-maternidade em negócio com faturamento de US$ 5 milhões

Com investimento inicial de US$ 30 mil, Carinne Meyrignac criou uma editora infantil global e lucrativa

Da Redação

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14h45.

Última atualização em 30 de outubro de 2025 às 14h48.

Um investimento inicial de US$ 30 mil, unida a uma ideia nascida da frustração de uma mãe e uma operação lançada na garagem de casa.

Esses três elementos simples, mas estratégicos, formam o ponto de partida da Cali’s Books, editora infantil fundada por Carinne Meyrignac, que em 2025 deve faturar US$ 5 milhões em vendas diretas e varejo.

A história vai além do espírito empreendedor, ela é uma aula prática sobre como alocar capital, reduzir riscos, construir uma estrutura escalável e transformar um produto nichado em um negócio sustentável. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

Um investimento de alto risco com retorno milionário

Meyrignac começou sua carreira no setor financeiro, passando por Singapura, Paris e Nova York, até chegar à área de gestão de riscos na Mitsubishi, em Los Angeles.

Foi durante a licença-maternidade, em 2016, que identificou uma lacuna no mercado de livros musicais para bebês e decidiu agir.

Viajou para a China, negociou com fornecedores e fez seu primeiro pedido: 6 mil exemplares, ao custo de US$ 30 mil.

Essa decisão representa, sob a ótica de finanças corporativas, um investimento seed com alto grau de incerteza e baixa diversificação de portfólio.

Ainda assim, sua abordagem pragmática, com o uso de autônomos no Fiverr, marketplace online, apoio de familiares e controle interno, manteve os custos fixos baixos e o capital de giro sob controle.

Margem, canal e escalabilidade: lições de estratégia comercial

No início, a fundadora tentou escalar o negócio por meio de lojas físicas. Apesar da empolgação inicial, logo percebeu que as margens eram baixas e os pagamentos lentos.

Essa escolha de canal impactava diretamente o fluxo de caixa, um ponto sensível em qualquer operação em fase inicial.

O acerto veio com o redirecionamento para o modelo DTC (Direct -to -consumer, ou seja, direto ao consumidor), onde a empresa passou a controlar sua narrativa, a experiência do consumidor e, principalmente, sua margem bruta.

Essa decisão reflete o que gestores de finanças corporativas conhecem bem, um canal mal escolhido pode consumir lucro e comprometer a sustentabilidade do negócio.

Quando a Cali’s Books passou a vender diretamente, a empresa ganhou não só tração, mas inteligência de mercado, dados comportamentais e fidelização, três ativos intangíveis cruciais para a precificação, previsão de demanda e expansão de portfólio.

Crescimento com base: estrutura financeira inteligente

A consolidação da empresa veio após três anos de operação, quando a Cali’s Books ultrapassou US$ 1 milhão em receita.

Em 2024, bateu US$ 5 milhões, com crescimento anual de dois dígitos. A base da escalada foi a venda direta, capital reinvestido, aumento gradual do portfólio (hoje com 50 títulos) e foco em operações enxutas.

Sem aportes externos expressivos, a empresa cresceu com base em autofinanciamento, mantendo controle societário e total autonomia estratégica. 

Esse modelo exige habilidade em planejamento orçamentário, controle de alavancagem e gestão de liquidez, capacidades essenciais para quem deseja escalar sem depender de rodada de capital ou endividamento excessivo.

