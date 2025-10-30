Essa mãe transformou a licença-maternidade em negócio com faturamento de US$ 5 milhões

Um investimento inicial de US$ 30 mil, unida a uma ideia nascida da frustração de uma mãe e uma operação lançada na garagem de casa.

Esses três elementos simples, mas estratégicos, formam o ponto de partida da Cali’s Books, editora infantil fundada por Carinne Meyrignac, que em 2025 deve faturar US$ 5 milhões em vendas diretas e varejo.

A história vai além do espírito empreendedor, ela é uma aula prática sobre como alocar capital, reduzir riscos, construir uma estrutura escalável e transformar um produto nichado em um negócio sustentável. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Um investimento de alto risco com retorno milionário

Meyrignac começou sua carreira no setor financeiro, passando por Singapura, Paris e Nova York, até chegar à área de gestão de riscos na Mitsubishi, em Los Angeles.

Foi durante a licença-maternidade, em 2016, que identificou uma lacuna no mercado de livros musicais para bebês e decidiu agir.

Viajou para a China, negociou com fornecedores e fez seu primeiro pedido: 6 mil exemplares, ao custo de US$ 30 mil.

Essa decisão representa, sob a ótica de finanças corporativas, um investimento seed com alto grau de incerteza e baixa diversificação de portfólio.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Ainda assim, sua abordagem pragmática, com o uso de autônomos no Fiverr, marketplace online, apoio de familiares e controle interno, manteve os custos fixos baixos e o capital de giro sob controle.

Margem, canal e escalabilidade: lições de estratégia comercial

No início, a fundadora tentou escalar o negócio por meio de lojas físicas. Apesar da empolgação inicial, logo percebeu que as margens eram baixas e os pagamentos lentos.

Essa escolha de canal impactava diretamente o fluxo de caixa, um ponto sensível em qualquer operação em fase inicial.

O acerto veio com o redirecionamento para o modelo DTC (Direct -to -consumer, ou seja, direto ao consumidor), onde a empresa passou a controlar sua narrativa, a experiência do consumidor e, principalmente, sua margem bruta.

Essa decisão reflete o que gestores de finanças corporativas conhecem bem, um canal mal escolhido pode consumir lucro e comprometer a sustentabilidade do negócio.

Quando a Cali’s Books passou a vender diretamente, a empresa ganhou não só tração, mas inteligência de mercado, dados comportamentais e fidelização, três ativos intangíveis cruciais para a precificação, previsão de demanda e expansão de portfólio.

Crescimento com base: estrutura financeira inteligente

A consolidação da empresa veio após três anos de operação, quando a Cali’s Books ultrapassou US$ 1 milhão em receita.

Em 2024, bateu US$ 5 milhões, com crescimento anual de dois dígitos. A base da escalada foi a venda direta, capital reinvestido, aumento gradual do portfólio (hoje com 50 títulos) e foco em operações enxutas.

Sem aportes externos expressivos, a empresa cresceu com base em autofinanciamento, mantendo controle societário e total autonomia estratégica.

Esse modelo exige habilidade em planejamento orçamentário, controle de alavancagem e gestão de liquidez, capacidades essenciais para quem deseja escalar sem depender de rodada de capital ou endividamento excessivo.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS