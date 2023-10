ESG deixa funcionários mais felizes? Estudo diz que sim; veja como aplicar na sua empresa

Organizações que seguem diretrizes ESG conseguem manter profissionais mais felizes em suas posições de trabalho. Essa foi a conclusão de um estudo conduzido pela startup Humanizadas, que atua ao lado de empresas para tomada de decisões mais conscientes. De acordo com a pesquisa, 85% dos colaboradores de companhias classificadas como sustentáveis afirmam estar satisfeitos e recomendam o trabalho atual.

O levantamento foi realizado entre 2020 e 2022 e ouviu mais de 30 mil stakeholders do mercado financeiro – incluindo lideranças, trabalhadores, clientes, parceiros e comunidades.

No entanto, os resultados são bem diferentes quando comparados aos números gerais do mercado. Uma pesquisa do LinkedIn, que entrevistou quase 23 mil trabalhadores de vários países do mundo – inclusive o Brasil –, revelou que 60% dos profissionais estão insatisfeitos com o emprego atual e 20% procuram por uma nova posição.

As conclusões dos estudos evidenciam que aplicar diretrizes ESG nas corporações, além de positivo para a sociedade e o meio ambiente, também pode ajudar a resolver um desafio enfrentado por empresas do mundo todo: a rotatividade de funcionários.

Perder talentos pode representar custos para as empresas e afetar a produtividade de outros colaboradores. Além disso, pode comprometer a credibilidade e resultar em uma imagem negativa para a empresa diante dos clientes e da concorrência.

Segundo estimativas da consultoria McKinsey & Company, a rotatividade pode trazer um impacto negativo de até 15% nos resultados das organizações. Isso porque, além da perda de produtividade, ela aumenta custos com recrutamento e desenvolvimento.

Mas, afinal, como usar o ESG para diminuir o turnover?

Para fugir do turnover, práticas ESG podem ser boas aliadas. Afinal, não é segredo para ninguém que os profissionais priorizam empresas cujos valores estão alinhados com suas crenças pessoais. E a tendência é que cada vez mais as decisões de carreira sejam pautadas por conceitos como propósito e intenção.

Nesse sentido, empresas com práticas ESG vão se destacar e podem ter mais sucesso no recrutamento e retenção de talentos – em especial entre os mais jovens.

