Escritório com propósito: veja a estratégia das empresas para equilibrar vida pessoal e profissional

De segunda à sexta, oito horas por dia e presencial. Por muito tempo, esse foi o modelo de trabalho inquestionável nas empresas brasileiras. Eram poucos os profissionais que tinham a chance de trabalhar de casa ou de qualquer outro lugar do mundo. Mas, com a pandemia, as coisas mudaram. Colaboradores tiveram de levar o escritório para dentro de suas casas. Agora há quem não queira voltar. E algumas empresas abraçam essa decisão.

Para oferecer mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional, as companhias estão apostando no escritório com propósito – um modelo em que só é preciso ir ao escritório quando não for possível realizar alguma tarefa a distância. É uma proposta simples: se não há necessidade de ir presencial, por que se deslocar até um ambiente físico?

Trabalhar de casa torna funcionários mais felizes

Escritório com propósito divide opiniões. Há executivos que não apoiam totalmente a proposta (eles dizem que o presencial é importante para estreitar relações, evitar muitas reuniões virtuais e resolver problemas com mais velocidade), mas outros enxergam esse novo formato com bons olhos. Para os profissionais, não há dúvida: é uma mão na roda.

Um estudo da University of South Australia mostrou que trabalhar em casa pode tornar os profissionais mais felizes. Segundo a pesquisa, dar aos trabalhadores flexibilidade para escolher onde trabalhar traz benefícios para a saúde física e mental.

Além dos benefícios fora do escritório, esse formato de trabalho também oferece bem-estar dentro do ambiente corporativo. Isso porque alguns escritórios com propósito contam com áreas de convivência e atividades que fortalecem a conexão entre os colaboradores.

Escritório com propósito pode ser uma estratégia ESG

A busca por modelos de negócios mais sustentáveis tem se intensificado. Empresas de todos os tamanhos e indústrias procuram pela estratégia que melhor combina sucesso financeiro com práticas de preocupação social e ambiental. Nesse sentido, o escritório com propósito desponta como a melhor opção para inserir o ESG na cultura organizacional.

Mas como esse modelo se relaciona com cada um dos pilares ESG? Veja a seguir.

Social

Escritórios com propósito são focados no pilar social do ESG ao priorizar o bem-estar dos colaboradores. Empresas que adotam esse formato partem da premissa que funcionários são mais produtivos quando felizes e saudáveis. Por isso, permitem que os trabalhadores equilibrem responsabilidades profissionais sem sacrificar suas demandas pessoais.

Além disso, o trabalho remoto também viabiliza a construção de uma equipe mais diversa, uma vez que as barreiras geográficas não são impeditivos na hora da contratação.

Ambiental

Reduzir a necessidade de deslocamento diário também contribui com o meio ambiente. Isso porque esse modelo pode reduzir o consumo de energia nos escritórios e diminuir a emissão de carbono – em consonância com os objetivos globais, como a Agenda 2030.

Governança

Empresas que adotam essa abordagem geralmente têm políticas claras e transparentes com relação ao trabalho remoto, flexibilidade de horários e direitos dos funcionários. E isso é fundamental para corporações que desejam uma governança corporativa sólida.

