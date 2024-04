Enem dos Concursos: Os locais de provas estarão disponíveis nesta quinta; veja como encontrar o seu

O Cartão de Confirmação de Inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) estará disponível nesta quinta-feira, a partir das 10h, na mesma página da Internet em que o candidato fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados no site GOV.BR.

O cartão de confirmação traz, entre outras informações, número de inscrição, data, hora e local de prova em uma das 228 cidades que foram escolhidas pela Fundação Cesgranrio, comissão organizadora do concurso. Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão recomenda levar o cartão no dia da realização da prova, no dia 05 de maio.

Como solicitar correções no cartão?

Todos os candidatos têm que conferir se o município que indicaram, no ato de inscrição, para participarem da prova está correto, segundo Alexandre Retamal, coordenador-geral de logística do CPNU.

“Se tiver qualquer tipo de erro, ou se o local de aplicação for muito distante da sua casa - às vezes, dentro da logística de uma cidade, há locais que não são de tão simples acesso - então é importante entrar em contato com a Fundação Cesgranrio e pedir a correção do que for necessário”, diz o coordenador que reforça que não é possível trocar a cidade escolhida na hora da inscrição, apenas se saiu errado no cartão de confirmação.

“É possível o candidato solicitar a correção do cartão de confirmação, de acordo com o que ele fez no ato da inscrição, mas não é possível pedir para mudar de cidade agora. O que vale é o que foi declarado no ato da inscrição. Por exemplo, se eu pedi para fazer prova na cidade do Rio de Janeiro e saiu no meu cartão que o meu local é Campos, aí eu posso pedir para trocar, eu posso pedir para corrigir para o Rio. Agora, se eu pedi para fazer em Campos no ato da inscrição, mas agora eu quero fazer no Rio, isso não é possível”, diz.

Veja os horários de realização da CPNU no dia 5 de maio (horários de Brasília):

Turno matutino

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Duração da prova: 2h30

Turno vespertino

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Duração da prova: 3h30

Por que os candidatos estão divididos em dois turnos?

Pela manhã, os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília).

Nesse turno, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7), responderão 20 questões objetivas - de múltipla escolha - sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico.

Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas - de múltipla escolha - e uma redação.

No período vespertino, os portões abrirão às 13h (horário de Brasília).

À tarde, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7), responderão a 50 questões objetivas - de múltipla escolha - de conhecimentos específicos.

Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas - de múltipla escolha.

ATT: As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.