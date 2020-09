Empresa tem 350 vagas de tecnologia — e com oportunidades fora do Brasil

Quer ter uma carreira internacional? A Meta, empresa de soluções tecnológicas, está contratando para 350 vagas de emprego em diversos locais pelo Brasil e para fora.

No primeiro semestre de 2020, o negócio com 30 anos viu o faturamento crescer em 57%. Segundo o CEO da empresa, Telmo Costa, o cenário da pandemia tem acelerado a necessidade de preparo das organizações para o mundo digital.

“Para ajudar pessoas e empresas a repensar seus modelos de negócios de forma ágil estamos ampliando nosso quadro de especialistas e promovendo uma contratação recorde de profissionais”, diz ele.

Agora, eles buscam por novos talentos de tecnologia, com destaque para cargos de analista de automação de testes, desenvolvedor Java e React e scrum master.

A maioria das vagas será distribuída entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.

E para ampliar o atendimento de clientes fora do país, 21 das novas posições são na América Latina, Canadá e Espanha. São oportunidades para engenheiros de dados, analista de requisitos, QA backend, backend developer, release manager, cloud architect, especialista Apigee e consultor SAP MDM, entre outros.

Com o processo totalmente online, candidatos de qualquer lugar do Brasil e do mundo podem se inscrever nas vagas. Além de ter flexibilidade de horários, os funcionários da empresa recebem participação nos lucros e resultados (PLR) e terão home office pelo menos até o final do ano.

Veja mais sobre as oportunidades no site.