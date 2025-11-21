Em risco: por que os EUA estão ficando atrás da China em IA?

O cofundador da Databricks, plataforma de inteligência de dados, Andy Konwinski, alerta que os EUA correm o risco de perder protagonismo global em inteligência artificial para a China.

Em debate no Cerebral Valley AI Summit, ele defende que a abertura dos modelos e a circulação livre de conhecimento são decisivas para manter a inovação e a competitividade do país. As informações foram retiradas de TechCrunch.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

EUA está perdendo a corrida da IA?

Konwinski afirmou que estudantes de doutorado em Stanford e Berkeley têm consumido mais pesquisas relevantes vindas de empresas chinesas do que de laboratórios americanos.

O diagnóstico, segundo ele, reflete uma mudança estrutural: enquanto os grandes players dos EUA concentram conhecimento em modelos fechados, a China tem avançado com iniciativas de código aberto estimuladas pelo governo e por empresas como DeepSeek e Alibaba.

Konwinski opera em duas frentes. Por meio da Laude, fundo que criou ao lado de Pete Sonsini e Andrew Krioukov, investe em pesquisas promissoras. Também lidera o Laude Institute, aceleradora que concede bolsas para pesquisadores.

O executivo argumenta que a inovação depende da troca constante entre laboratórios e universidades. Segundo ele, essa circulação diminuiu nos EUA, em parte porque grandes empresas de IA oferecem salários milionários para atrair pesquisadores, esvaziando o ambiente acadêmico.

A consequência, diz, é uma estagnação silenciosa: ideias deixam de ser compartilhadas e a produção científica se concentra em poucos grupos.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

O que deu vantagem a China?

Na China, o movimento oposto ocorre com força. O incentivo governamental ao código aberto acelera a evolução dos modelos e cria um ciclo de avanço contínuo, alimentado pela colaboração.

Para Konwinski, o país que produzir o próximo salto arquitetural — equivalente ao impacto do Transformer — ganhará uma vantagem decisiva no cenário global.

Ele alerta que o problema tem dimensão política e econômica. O fechamento excessivo ameaça o ecossistema de inovação e enfraquece o próprio mercado americano de IA.

“Estamos consumindo nossas sementes”, disse.

Ao reforçar que a posição de liderança dos EUA depende de manter o fluxo aberto de ideias e talentos.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL