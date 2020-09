Elanco abre vagas de estágio para negros e PcD com salário de R$ 2.300

A Elanco Saúde Animal abriu as inscrições para a segunda edição de 2020 do seu programa de estágio. Agora, o recrutamento vai priorizar a contratação de negros e pessoas com deficiência.

As vagas são para estudantes de todas as universidades nos cursos de administração, farmácia, química, engenharias, comunicação, marketing, relações internacionais, medicina veterinária, e áreas afins.

Os candidatos precisam ter previsão para se formar, no mínimo, em dezembro de 2022. O estágio será em São Paulo.

Embora algumas vagas exijam conhecimentos de pacote Office e de inglês ou espanhol, os requisitos foram flexibilizados na seleção.

Segundo Suélen Bauer, coordenadora Business Partner e líder da área de Aquisição de Talentos da companhia, a empresa implementou uma nova política de auxílio para o aprendizado de inglês e espanhol nos dois anos de estágio.

A bolsa auxílio terá o valor de R$ 2.300 e o auxílio para cursos de idioma será de R$122,04. Entre os benefícios, os estagiários terão vale-refeição, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, gympass e auxílio farmácia.

O programa também não terá limite de idade para os candidatos. Por causa da pandemia, toda a seleção será online, com dinâmica e entrevista em grupo com o RH e uma entrevista individual com o líder da vaga.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de outubro pelo site da CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).