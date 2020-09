Johnson & Johnson abre vagas de estágio e trainee — inglês não é requisito

A fabricante de produtos de higiene e saúde Johnson & Johnson abriu inscrições para seus programas de estágio e trainee de 2021. Pela primeira vez, a companhia exclui a exigência do domínio de inglês pelos candidatos — ficando o idioma necessário apenas a trainees de áreas específicas.

Segundo Betina Lackner, diretora de recursos humanos da empresa, a Johnson trabalha a diversidade em várias frentes, e, neste contexto, o inglês não pode ser uma barreira na seleção.

Os candidatos aprovados nos processos seletivos e que não dominem o idioma poderão contar com o apoio da organização para o desenvolvimento da habilidade.

Estágio

Com seleção 100% digital, o programa de estágio tem inscrições abertas no site da empresa até 12 de outubro. Para se candidatar, é preciso ter previsão de conclusão de curso superior entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022.

As posições são destinadas às unidades da empresa em São Paulo e São José dos Campos, em diversas áreas de atuação. As vagas abrangem disciplinas das Ciências Humanas, Exatas, Biológicas e da Saúde.

O processo seletivo prevê cinco etapas virtuais, por meio das quais os estudantes poderão expressar suas individualidades. As atividades têm início em janeiro e fevereiro, e a empresa fornece bolsa-auxílio, apoio para transporte, 30 dias de recesso, plano médico e almoço.

Trainee

Os candidatos ao programa de trainee também podem se inscrever até 12 de outubro, por meio do site da empresa. Serão considerados profissionais formados entre 2018 e 2020.

No programa, as vagas são voltadas para as áreas de marketing, comercial, pesquisa e desenvolvimento e supply chain nas unidades de São Paulo, São José dos Campos e do Centro de Distribuição, em Guarulhos.

A dinâmica dura dois anos, e os trainees farão rotações e participarão de projetos, capacitações e treinamentos para desenvolver competências técnicas e comportamentais para liderança. As atividades começam em fevereiro de 2021.