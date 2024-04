‘É só substituir o profissional júnior por IA’, diz executivo – mas esses especialistas discordam

Ferramentas de inteligência artificial chegaram ao mercado financeiro norte-americano. Empresas de Wall Street estão aplicando a tecnologia para reduzir esforços com tarefas simples, como montar apresentações, digitar números em planilhas e redigir documentos – muitas vezes desempenhadas por profissionais em começo de carreira.

Mas para Christoph Rabenseifner, diretor geral de tecnologia, dados e inovação do banco alemão Deutsche Bank, a novidade pode significar menos contratação de trabalhadores recém-formados. “A ideia mais fácil é simplesmente substituir os profissionais juniores por uma ferramenta de IA”, disse ele, para o The New York Times.

Embora Christoph tenha acrescentado que o envolvimento humano no setor financeiro continuará a ser necessário, sua posição acendeu um alerta: o sucesso da inteligência artificial levará à redução de empregos? E os profissionais juniores estão ameaçados?

Para esses especialistas, é bem provável que não

Na visão de Izabela Anholett, diretora de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, ferramentas de IA não têm poder para roubar empregos, inclusive dos profissionais em começo de carreira. Para ela, o potencial para substituição está, na verdade, entre trabalhadores resistentes às mudanças.

“Os profissionais não serão substituídos pela inteligência artificial, mas por quem souber utilizá-la bem”, garante ela. “Daqui pra frente, absolutamente todos os tipos de negócios vão precisar incorporar a tecnologia para se manterem competitivas – e, para adotar a IA, as empresas vão precisar de talentos que dominem a tecnologia”, acrescenta.

O professor Miguel Lannes concorda. Segundo ele, dominar as ferramentas de inteligência artificial permite aos profissionais (mesmo aqueles em começo de carreira) se destacarem frente aos recrutadores e terem acesso às melhores posições no mercado de trabalho.

“A IA expande a capacidade cognitiva de quem está usando a ferramenta em um nível desigual com relação a quem não usa. Por isso, é uma super oportunidade para quem for pioneiro em suas áreas usando a inteligência artificial”, diz ele, que é inventor digital e coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME.

Quais as vantagens da IA para profissionais juniores?

Assistência na tomada de decisões: profissionais pouco experientes podem ficar inseguros durante a tomada de decisões, mas com ferramentas de inteligência artificial é possível receber recomendações, insights e análises mais assertivas;

Acesso a informações e dados : gerenciar muitas tarefas ao mesmo tempo é um desafio para muitos profissionais, especialmente os recém-formados. Com apoio da IA, o acesso a grandes volumes de dados e informações relevantes fica mais fácil.

Oportunidades de crescimento: dominar habilidades relacionadas à IA pode abrir portas para o crescimento profissional de talentos juniores, permitindo que se destaquem em um mercado cada vez mais digitalizado e orientado por dados.

Aprendizado acelerado: colocar a mão na massa e mostrar que sabe fazer é um diferencial para profissionais juniores e a IA pode oferecer recursos de aprendizado personalizado e adaptável para adquirir habilidades de forma mais rápida e eficiente.

