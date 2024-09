Velozes e Furiosos: rali na China tem impacto, por enquanto, no curto prazo, diz Mark Mobius

As medidas anunciadas pelo governo chinês e que incentivaram o rali dos mercados foram bem avaliadas por Mark Mobius, guru dos emergentes. Entretanto, ele acredita que as medidas têm impacto, por enquanto, no curto prazo.

Em texto publicado em seu site, o investidor bilionário disse que as medidas trouxeram uma onda de confiança no mercado. Segundo ele, os investidores voltaram a investir na China com medo de perder a janela de oportunidade e principalmente porque os valuations estão atrativos.

Apesar do otimismo, Mobius acredita que levará tempo para que essas medidas sejam totalmente filtradas para a economia real, especialmente para os investidores domésticos, que são os verdadeiros impulsionadores do mercado de ações chinês.

“Apesar do estímulo e do otimismo do mercado de ações, os desafios estruturais mais profundos na China permanecem. A fraca confiança do consumidor, o alto desemprego entre os jovens e os problemas persistentes no mercado imobiliário continuam a lançar uma sombra sobre o crescimento de longo prazo.”

Setores beneficiados

No curto prazo, Mobius acredita que o rali ofereça oportunidades em setores como tecnologia e bens de consumo. “Sejamos realistas — isso parece mais uma recuperação de curto prazo por enquanto. A demanda doméstica e o crescimento do crédito continuam lentos, e a confiança do consumidor ainda é frágil. Levará tempo para que essas medidas de estímulo penetrem na economia mais ampla e gerem o tipo de mercado de alta de longo prazo que todos esperamos ver.”

Riscos no longo prazo

Um dos riscos apontados é a incerteza política. Isso porque, para garantir um crescimento sustentado, o governo chinês deve encorajar o crescimento e a inovação do setor privado. Se as políticas continuarem a sufocar isso, o rali pode perder força quando a euforia do estímulo passar.

“Embora esse estímulo tenha, sem dúvida, dado ao mercado um choque rápido e furioso, transformar isso em um mercado de alta sustentado levará tempo — e, certamente, mais reformas. Estou cautelosamente otimista. Não há dúvida de que este é um passo na direção certa, mas mudanças econômicas mais amplas e profundas serão necessárias para manter o ímpeto. Por enquanto, é um desenvolvimento promissor.”

Como um investidor de longo prazo, ele seguirá focado em empresas com fundamentos fortes e ficará de olho em reformas de longo prazo. “Este rali tem muito potencial, mas o verdadeiro teste será se ele pode se sustentar nos próximos meses.