Curso da USP de programação para mulheres abre novas turmas

O curso online e gratuito Meninas Programadoras, oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, está com inscrições abertas para a segunda turma de 2022.

O objetivo da iniciativa é desenvolver habilidades iniciais de programação e resolução de problemas, além de motivar as estudantes a partir do ensino médio a ingressar na carreira de computação.

Todas que participarem de, pelo menos, 75% das atividades propostas receberão um certificado de conclusão de curso expedido pela USP. As vagas do curso serão direcionadas, prioritariamente, para alunas do terceiro ano do ensino médio e de escolas públicas. A segunda turma de 2022 tem cem vagas disponíveis.

A segunda turma começará as aulas no dia 5 de fevereiro, e as inscrições devem ser efetuadas de 9 a 22 de janeiro. As interessadas devem acessar o site da iniciativa para conferir os tópicos que serão abordados ao longo das atividades. Para se inscrever, basta inserir as informações solicitadas.

As atividades da primeira turma de 2022 terão início no dia 8 de janeiro e as inscrições já foram encerradas.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do ICMC-USP.