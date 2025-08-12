Conheça a Make, plataforma que automatiza tarefas para te ajudar no dia a dia

Empreendedorismo feminino: resistência e inovação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. (Morsa Images/Getty Images)
Redatora
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11h23.
A rotina no marketing pode parecer uma eterna lista de tarefas: subir post, responder comentário, atualizar planilha, disparar e-mail, organizar briefing e criar arte. Tudo isso se repete, todos os dias.
E se você pudesse automatizar parte desse processo, mesmo sem saber programar ou mexer com códigos complexos?
A Make é uma plataforma que conecta diferentes ferramentas e cria fluxos automáticos de ações, como: “quando eu postar no Instagram, salva esse post no Google Drive” ou “quando eu receber um formulário, envia uma mensagem automática no Slack”.
O usuário cria os fluxos com blocos visuais, no estilo arrasta e solta, e a plataforma executa as tarefas.
Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui
A Make funciona com cenários: define um gatilho (algo que acontece) e uma série de ações automáticas que devem ser feitas em seguida.
Exemplo simples:
Isso tudo acontece sem tocar em nada.
Ela se conecta com centenas de ferramentas que já usamos no dia a dia, como:
Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui
A Make é especialmente útil para quem lida com produção de conteúdo em escala ou atendimento simultâneo em múltiplos canais. Aqui vão algumas ideias para usar:
Com isso, você economiza tempo, padroniza processos e foca no que realmente importa: criar estratégias de valor.
Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo
Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.
De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.
Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:
Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.
Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga