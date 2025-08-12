Carreira

Conheça a Make, plataforma que automatiza tarefas para te ajudar no dia a dia

A plataforma Make ajuda a conectar ferramentas e automatizar ações repetitivas no marketing digital

Empreendedorismo feminino: resistência e inovação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. (Morsa Images/Getty Images)

Luana Araujo
Redatora

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11h23.

A rotina no marketing pode parecer uma eterna lista de tarefas: subir post, responder comentário, atualizar planilha, disparar e-mail, organizar briefing e criar arte. Tudo isso se repete, todos os dias.

E se você pudesse automatizar parte desse processo, mesmo sem saber programar ou mexer com códigos complexos?

A Make é uma plataforma que conecta diferentes ferramentas e cria fluxos automáticos de ações, como: “quando eu postar no Instagram, salva esse post no Google Drive” ou “quando eu receber um formulário, envia uma mensagem automática no Slack”.

O usuário cria os fluxos com blocos visuais, no estilo arrasta e solta, e a plataforma executa as tarefas.

Como a Make funciona na prática

A Make funciona com cenários: define um gatilho (algo que acontece) e uma série de ações automáticas que devem ser feitas em seguida.

Exemplo simples:

  • Gatilho: alguém preenche um formulário no Typeform
  • Ações: salva os dados no Google Sheets, depois envia um e-mail de agradecimento e avise seu time no Discord

Isso tudo acontece sem tocar em nada.

Ela se conecta com centenas de ferramentas que já usamos no dia a dia, como:

  • Instagram, TikTok, YouTube
  • Google Sheets, Gmail, Notion, Slack
  • Facebook Ads, Mailchimp, HubSpot
  • Trello, Calendly, Zapier, entre outros

Como aplicar no marketing de forma simples

A Make é especialmente útil para quem lida com produção de conteúdo em escala ou atendimento simultâneo em múltiplos canais. Aqui vão algumas ideias para usar:

  • Salvar conteúdos automaticamente: publique algo no Instagram e armazene a legenda + imagem em um banco de ideias no Notion ou Google Drive
  • Organizar feedbacks de cliente: toda vez que alguém responder um formulário, o feedback vai direto para um painel no Trello
  • Criar alertas de interação: quando um post bater certo número de curtidas ou comentários, você recebe um aviso (ótimo para impulsionar na hora certa)
  • Distribuir leads em tempo real: novos cadastros no site são automaticamente enviados para o CRM + WhatsApp de vendas

Com isso, você economiza tempo, padroniza processos e foca no que realmente importa: criar estratégias de valor.

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

  • Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;
  • Liderar estratégias de branding e performance;
  • Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

