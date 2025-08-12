Da estética à estratégia: o marketing que os CEOs querem

O marketing está em crise. Ou melhor: está em transformação — uma das maiores das últimas décadas. A ascensão da inteligência artificial generativa, o fim do “engajamento pelo engajamento” e a pressão por decisões orientadas por dados colocaram o profissional da área diante de um novo dilema: ou ele expande sua visão estratégica ou será substituído por quem sabe fazer isso com profundidade.

Segundo estudo da McKinsey, o marketing do futuro será híbrido — combinando narrativa, automação e análise preditiva. Só que esse futuro já chegou. Para ter ideia, segundo a HubSpot Research, em 2024 mais de 60% das empresas dos EUA priorizaram profissionais com domínio de dados e IA em áreas como marketing e growth.



Quer saber mais sobre o marketing? Inscreva-se AQUI e acompanhe quatro aulas virtuais e com certificado EXAME + Saint Paul sobre o tema; o treinamento tem duração de três horas e a última aula é ao vivo

Essa virada provocou um ponto de inflexão na carreira de quem trabalha com comunicação, marca, mídia ou conteúdo. O que antes era diferencial — ser criativo, ter bom texto, saber montar campanha — virou básico. Hoje, cresce quem consegue conectar criatividade com performance.

O mercado quer mais do que um bom portfólio: quer quem sabe traduzir comportamento em estratégia, dados em ação, campanhas em resultado. O profissional de marketing deixou de ser o executor de briefings e passou a ser cobrado como peça central no crescimento do negócio.

A Deloitte já apontava esse movimento em 2023: o CMO passou a ser visto como elo entre a voz do cliente e o conselho da empresa. Isso exigiu uma transformação interna — e quem não acompanhou, ficou. Saber fazer conteúdo deixou de ser suficiente. É preciso saber ler números, entender o negócio, criar marca com propósito e resultado.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Essa é a virada que muitos ainda não perceberam. A nova geração de profissionais de marketing será formada por quem domina a interseção entre dados, branding e negócios.

Gente que entende que o hype passa, mas o raciocínio estratégico fica. E, principalmente, gente que investe na própria evolução com consistência — porque a diferença entre ser mais um no mercado e ser referência vai estar, cada vez mais, na profundidade com que se entende o jogo.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Destaque-se no mercado e viralize a sua marca

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga