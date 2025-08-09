Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Como usar o ChatGPT para refinar ideias como se fosse seu editor pessoal

Use como um editor pessoal, capaz de refinar ideias, ajustar linguagem e transformar rascunhos em textos de alto impacto

Especialista em IA é a ocupação que mais deve gerar vagas no futuro, segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial (gilaxia/iStockphoto)

Especialista em IA é a ocupação que mais deve gerar vagas no futuro, segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial (gilaxia/iStockphoto)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 05h00.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

Se você já usou o ChatGPT para escrever posts, criar e-mails ou montar apresentações, provavelmente percebeu: ele entrega uma boa estrutura logo de cara. Mas o que muita gente ainda não faz é usar a IA como um verdadeiro editor, alguém que vai além da execução e ajuda a melhorar o que já está feito.

Sim, o ChatGPT pode ser seu revisor, seu conselheiro criativo, seu filtro de bom senso — se você souber como conduzir a conversa. Veja quatro etapas para tornar isso possível:

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Etapa 1: Traga a ideia, não só a tarefa

Não peça apenas “escreva um texto sobre [tema]”. Mostre sua linha de raciocínio:

“Tenho uma ideia de post sobre como a IA está tirando da gaveta projetos antigos. A proposta é mostrar que, com a ajuda da tecnologia, profissionais estão voltando a escrever livros, lançar produtos e tirar ideias do papel.”

Agora sim, o ChatGPT tem algo real para lapidar e não só uma tarefa fria para executar.

Etapa 2: Peça uma primeira versão, mas com liberdade

“Baseado nessa ideia, me entregue uma versão inicial em tom envolvente, como se fosse um texto de LinkedIn que mistura insight com leve storytelling.”

Você receberá um rascunho. Não precisa amar. Aliás, essa é a ideia: tratar como rascunho, e não como resposta final.

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Etapa 3: Entre em modo editor

A partir daí, use comandos como:

  • “Está bom, mas o começo está fraco. Reescreva com uma frase de impacto.”

  • “A linguagem está muito neutra. Dê mais personalidade ao texto.”

  • “Torne os parágrafos mais curtos e aumente o ritmo.”

  • “Esse trecho está confuso. Reescreva com mais clareza.”

  • “Quero que esse post termine com uma pergunta provocativa para engajar.”

O ChatGPT vai ajustando, como um bom editor faria.

Etapa 4: Teste variações

“Agora me mostre duas versões diferentes: uma mais ousada e outra mais analítica.”
“Transforme isso em um roteiro de vídeo curto.”
“Adapte para um e-mail de prospecção.”

Você sai com um conteúdo testado, refinado e pronto para diferentes canais.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA
Próximo

Mais de Carreira

Lista revela os 10 diplomas universitários mais valiosos — um deles permite salários de 6 dígitos

Ser 'bonzinho' demais pode atrapalhar sua carreira? Veja o que líderes bem-sucedidos fazem diferente

Conheça quatro sites gratuitos para criar posts bonitos

Use esses três comandos do ChatGPT para criar apresentações do zero

Mais na Exame

Carreira

Lista revela os 10 diplomas universitários mais valiosos — um deles permite salários de 6 dígitos

Negócios

Empreendedor quase faliu ao abrir um negócio e hoje ensina o que gostaria de ter aprendido antes

Um conteúdo Esfera Brasil

Em 2025, Nordeste ultrapassa 19 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais 

ESG

PL do Licenciamento: entenda o que governo vetou e aprovou na nova lei