Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Como as empresas inteligentes estão construindo estruturas em torno da IA — e você deveria também

Descubra como adotar a inteligência artificial no centro dos processos pode acelerar sua transformação

(Freepik/Divulgação)

(Freepik/Divulgação)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11h11.

A inteligência artificial já não é mais uma tendência do futuro, ela está transformando os negócios de maneira irreversível. Muitos executivos ainda tratam a IA como uma função complementar, integrando chatbots e automação de relatórios. 

Mas, assim como as empresas do passado precisaram adaptar seus modelos digitais, aquelas que não colocarem a IA como base de sua estrutura correm o risco de ficarem para trás. As informações foram retiradas de Inc.

O que é uma abordagem AI-First?

Ter uma abordagem AI-First significa mais do que apenas implementar novas ferramentas de IA. 

Trata-se de repensar como seus produtos e processos operam com a inteligência artificial no centro, mudando a forma como a informação é processada, decisões são feitas e tarefas são executadas.

De automação a agência: qual é a diferença?

Entender a diferença entre automação e agência é fundamental. A automação busca realizar tarefas mais rapidamente e com menor custo. A agência, por outro lado, envolve delegar decisões, coordenar ações e até gerenciar outros softwares. 

As empresas que já entenderam essa diferença estão reorganizando seus fluxos de trabalho, com a IA no centro, criando agentes autônomos que ajudam a realizar tarefas de forma mais inteligente.

Três pilares para construir uma arquitetura AI-First

Para ser uma empresa AI-First, três elementos são fundamentais:

  1. Substrato de dados: a IA precisa entender e usar os dados, não apenas armazená-los.

  2. Interface semântica: a interação com a IA deve ser por meio de linguagem natural, tornando os sistemas mais intuitivos.

  3. Camada agente: a IA não só acessa dados, mas também executa tarefas de forma autônoma e proativa.

Como liderar a transformação para uma empresa AI-First

Transformar sua empresa em AI-First não é apenas um desafio técnico, é cultural. Você precisa repensar como a IA interage com os colaboradores e com os processos da empresa. 

A liderança precisa adotar novos modelos de governança e estabelecer limites claros sobre onde e como a IA pode ser aplicada.

Com a AI-First, as empresas ganham uma vantagem competitiva crucial: a capacidade de tomar decisões mais rápidas e precisas. 

Essa abordagem estratégica pode ser o divisor de águas entre empresas que competem em "velocidade humana" e aquelas que se movem à velocidade das máquinas. Transforme sua organização com a IA no centro e se prepare para o futuro.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil. 

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

  • Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

  • Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

  • Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

  • Reconhecimento profissional mais rápido

  • Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

  • Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa PráticaNa Prática - Execução de Alta PerformanceNa Prática Execução de Alta Performance

Mais de Carreira

A sua carreira pode estar em risco se você sempre falar essa simples frase — aqui está o porquê

Oito frases que pessoas com alta inteligência emocional nunca deixam de dizer

Microsoft anuncia plano audacioso para criar sistemas de IA com capacidades superiores às humanas

Monopólio na publicidade? Como Meta, Google e Amazon estão dominando esse mercado

Mais na Exame

Marketing

IA generativa leva 6 mi ao e-commerce e tem Mercado Livre na liderança

Esporte

Itália fora da Copa? O que o time precisa fazer para se classificar

Mercados

Ação da Hapvida despenca mais de 30% após balanço fraco

Carreira

A sua carreira pode estar em risco se você sempre falar essa simples frase — aqui está o porquê