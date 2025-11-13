Como as empresas inteligentes estão construindo estruturas em torno da IA — e você deveria também

A inteligência artificial já não é mais uma tendência do futuro, ela está transformando os negócios de maneira irreversível. Muitos executivos ainda tratam a IA como uma função complementar, integrando chatbots e automação de relatórios.

Mas, assim como as empresas do passado precisaram adaptar seus modelos digitais, aquelas que não colocarem a IA como base de sua estrutura correm o risco de ficarem para trás. As informações foram retiradas de Inc.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

O que é uma abordagem AI-First?

Ter uma abordagem AI-First significa mais do que apenas implementar novas ferramentas de IA.

Trata-se de repensar como seus produtos e processos operam com a inteligência artificial no centro, mudando a forma como a informação é processada, decisões são feitas e tarefas são executadas.

De automação a agência: qual é a diferença?

Entender a diferença entre automação e agência é fundamental. A automação busca realizar tarefas mais rapidamente e com menor custo. A agência, por outro lado, envolve delegar decisões, coordenar ações e até gerenciar outros softwares.

As empresas que já entenderam essa diferença estão reorganizando seus fluxos de trabalho, com a IA no centro, criando agentes autônomos que ajudam a realizar tarefas de forma mais inteligente.

Três pilares para construir uma arquitetura AI-First

Para ser uma empresa AI-First, três elementos são fundamentais:

Substrato de dados: a IA precisa entender e usar os dados, não apenas armazená-los. Interface semântica: a interação com a IA deve ser por meio de linguagem natural, tornando os sistemas mais intuitivos. Camada agente: a IA não só acessa dados, mas também executa tarefas de forma autônoma e proativa.

Como liderar a transformação para uma empresa AI-First

Transformar sua empresa em AI-First não é apenas um desafio técnico, é cultural. Você precisa repensar como a IA interage com os colaboradores e com os processos da empresa.

A liderança precisa adotar novos modelos de governança e estabelecer limites claros sobre onde e como a IA pode ser aplicada.

Com a AI-First, as empresas ganham uma vantagem competitiva crucial: a capacidade de tomar decisões mais rápidas e precisas.

Essa abordagem estratégica pode ser o divisor de águas entre empresas que competem em "velocidade humana" e aquelas que se movem à velocidade das máquinas. Transforme sua organização com a IA no centro e se prepare para o futuro.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA