CNU 2025: 'Enem dos concursos' divulga novas vagas e cargos; confira

O governo federal anunciou a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), com a oferta de 3.352 vagas distribuídas em 35 órgãos federais. A iniciativa visa promover um modelo de seleção mais democrático, inclusivo e acessível, refletindo o esforço do governo para ampliar a representatividade e a diversidade no serviço público.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que o CPNU "é uma política pública de sucesso, inovadora" e que visa garantir um serviço público de qualidade em diversas áreas, como saúde, educação, segurança pública e proteção ambiental. Para ela, o concurso é essencial para fortalecer a administração pública federal.

Como vai ser o CPNU 2?

A segunda edição do CPNU oferecerá 3.352 vagas, sendo 2.844 para nível superior e 508 para nível intermediário. As vagas serão distribuídas em 35 órgãos, com destaque para novas carreiras transversais, como a de Analista Técnico de Justiça e Defesa e a de Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico, com 250 vagas cada. Essas novas oportunidades são voltadas para fortalecer as áreas administrativa e estratégica em diversos ministérios, como o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça.

As provas ocorrerão em dois dias: o primeiro, em 5 de outubro, será destinado às provas objetivas para todos os candidatos; já o segundo, em 7 de dezembro, será reservado às provas discursivas para os habilitados na primeira fase. Essa estrutura visa garantir maior organização e segurança no processo seletivo, com a inclusão de um código de barras em cada página das provas para identificação individual dos candidatos.

O que muda no CPNU 2?

O novo formato do concurso trará algumas mudanças significativas. Em primeiro lugar, as provas discursivas só serão aplicadas aos candidatos que forem habilitados na primeira fase. Além disso, a convocação para a segunda fase será feita de acordo com a classificação dos candidatos, respeitando o limite de até 9 vezes o número de vagas oferecidas para cada cargo.

Além disso, 1.000 vagas para o cargo de Analista Técnico Administrativo (ATA) serão abertas, com provimento no curto prazo após a homologação dos resultados. Essas vagas atenderão a diversas demandas dos órgãos federais, seguindo a metodologia do Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT), que avalia a necessidade de servidores para diferentes serviços do Estado.

O concurso também reflete a diversidade regional de vagas. Serão oferecidas 315 vagas no Rio de Janeiro, 65 vagas em São Paulo, 66 no Pará e 20 em Pernambuco, com o restante das vagas distribuído entre os órgãos com sede em Brasília.

Cronograma

O cronograma do CPNU 2 prevê as seguintes etapas:

Edital e inscrições: Julho de 2025

Prova objetiva: 5 de outubro de 2025

Prova discursiva para os habilitados na 1ª fase: 7 de dezembro de 2025

Divulgação dos resultados: fevereiro de 2026

Tabela de cargos e órgãos

Veja abaixo a tabela de cargos e órgãos do CPNU 2: