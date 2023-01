Citi convoca trabalhadores remotos improdutivos para treinamento

O Citigroup tem uma das políticas mais flexíveis de Wall Street quando se trata de trabalho remoto. Mas se a produtividade de um funcionário cair, ele pode esperar passar mais tempo no escritório.

“Você consegue ver o quão produtivo alguém é ou não, e se eles não estão sendo produtivos, nós os trazemos de volta ao escritório, ou de volta ao local de trabalho, e damos a eles o treinamento necessário até que eles tragam a produtividade de volta”, disse a CEO Jane Fraser nesta terça-feira em evento da Bloomberg durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

Fraser ofereceu à maioria dos funcionários a capacidade de trabalhar remotamente pelo menos parte do tempo de forma permanente, com a expectativa de que a maioria dos funcionários do Citi esteja no escritório três dias por semana.

A CEO disse que parte da insistência de Wall Street em fazer os funcionários comparecerem ao escritório em tempo integral é antiquada, argumentando em uma entrevista à revista Fortune no mês passado que essas políticas vão levar os funcionários a saírem.

A experiência de trabalho remoto do Citi destaca a importância da flexibilidade, mas também o valor da colaboração e orientação presenciais. Mas não havia necessidade de voltar a um modelo de trabalho da década de 80, disse Fraser.

“Há um equilíbrio importante aqui”, disse ela. “Vamos continuar ouvindo nosso pessoal e acertando o equilíbrio, mas se você não os ouvir, corre o risco de ter alguns problemas.”