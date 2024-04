CIEE e prefeitura de São Paulo realizam feira de estágio com 2 mil vagas, veja como participar

Para estudantes que buscam o primeiro emprego por meio do estágio, a prefeitura de São Paulo vai realizar no dia 9 de abril, das 10h às 18h, na Praça das Artes, a 3ª Feira de Estágio da prefeitura de São Paulo em parceria com o CIEE.

Mais de 2 mil vagas de estágio serão ofertadas para estudantes de nível médio e superior em várias áreas de atuação.

Será um dia destinado ao atendimento de pessoas interessadas em estagiar na prefeitura de São Paulo, onde haverá 23 pontos de atendimento, entre secretarias municipais e órgãos da administração direta.

Os interessados poderão conversar com os representantes das unidades de Recursos Humanos, entender como é o estágio nas secretarias e órgãos, ter informações de valor de bolsa-estágio e benefícios, além de poder realizar o cadastro, ou mesmo, atualizar os dados existentes no Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE.

“A Feira de Estágios tem sido uma oportunidade, não só para que os jovens possam ter um caminho aberto para o futuro mercado de trabalho, mas para que também possam conhecer a administração pública e se candidatar às vagas disponíveis na prefeitura”, afirma Marcela Arruda, secretária municipal de Gestão da prefeitura de São Paulo.

Qual é o perfil dos estagiários da Prefeitura Municipal de São Paulo?

A Prefeitura Municipal de São Paulo conta atualmente com 10.458 estagiários na administração direta. Deste total, 8,92 mil (85%) são mulheres e 1.538 (15%) homens. Além disso, 42% são negros, negras e afrodescendentes.

A idade mínima para estagiar na PMSP é de 16 anos, mas predomina-se a faixa etária entre 20 e 29 anos (46%). Pessoas com mais de 50 anos também participam do Programa de Estágio da prefeitura de São Paulo e ocupam mais de 4% das vagas no momento.

Quais são os requisitos?

Ter ensino médio/técnico: início possibilitado a partir do 1º semestre até o penúltimo (observar idade mínima de 16 anos).

Nível superior: início possibilitado a partir do 1º semestre até o penúltimo do curso.

Quer dicas para decolar o seu negócio? Receba informações exclusivas de empreendedorismo diretamente no seu WhatsApp. Participe já do canal EXAME Empreenda

Quais são os benefícios?

Os estagiários contarão com bolsa-auxílio e auxílio transporte e alimentação de acordo com a escolaridade e carga horária:

Ensino médio: R$ 700,00 (4 horas diárias)

Ensino superior: R$ 1.000,00 (4 horas diárias) e R$ 1.500,00 (6 horas diárias)

A bolsa-estágio de 6 horas conta com o benefício de auxílio transporte no valor atual de até R$ 220,00 mensais e auxílio refeição no valor de R$ 26,53 ao dia.

A bolsa-auxílio de 4 horas conta com o auxílio transporte no valor de até R$ 220,00 mensais.

Quais áreas estão buscando por estagiários?

Terá oportunidades de estágio nas áreas de engenharia, arquitetura, medicina, enfermagem, administração, pedagogia, comunicação, direito, artes visuais, ciências sociais, tecnologia da informação, secretariado e história entre outras.

Hoje os estudantes têm duas oportunidades de horários de 4 horas e 6 horas, ampliando não apenas a possibilidade de aprendizado como de rendimento, segundo Humberto Casagrande, CEO do CIEE, que reforça que o evento é uma oportunidade para que os estudantes tenham dimensão das secretarias municipais e funcionamento da cidade.

“A prefeitura de São Paulo conecta, anualmente, milhares de estudantes ao mundo do trabalho e não se trata apenas de uma experiência profissional, mas também de cidadania para os estagiários que contribuem para a gestão da cidade mais populosa do país”.

Clique aqui para inscrever sua empresa no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024

É preciso se inscrever?

O estudante pode fazer sua inscrição antecipada para evitar filas na página da feita de estágio da prefeitura de São Paulo e CIEE.