CIEE e LinkedIn firmam parceria para atrair jovens para o mercado de trabalho; entenda a iniciativa

Para ampliar a presença de jovens a partir dos 16 anos no mercado de trabalho, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), ONG de empregabilidade jovem, e o LinkedIn, rede social profissional, firmam parceria no Brasil com o intuito de aproximar a plataforma dos jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O percentual de desocupados entre 18 e 24 anos chega a 18%, o dobro da média nacional (8,7%), segundo dados da Pnad Contínua (IBGE) do terceiro trimestre de 2023.

A parceria contará com ações específicas para apresentar a plataforma aos jovens e ensinar a juventude a potencializar suas chances no mercado de trabalho por meio do LinkedIn, como eventos e palestras online.

A primeira iniciativa será marcada pelo LinkedIn Day, evento que reunirá nesta sexta-feira, 02, aprendizes do CIEE, no Teatro do CIEE, em São Paulo. Além dos que irão presencial, a expectativa é de que mais de 60 mil aprendizes de todo o país participem do encontro de maneira remota, que contará com a palestra de Cristiano Santos, professor, palestrante internacional e LinkedIn Top Voice.

“Será uma palestra bem dinâmica, com dicas e boas práticas para os participantes turbinarem seus perfis. Além disso, para quem comparecer presencialmente no teatro, será disponibilizado um estúdio fotográfico para que o jovem tire a foto ideal para o seu perfil”, diz Mônica Vargas, superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE.

Na mesma data está previsto um bate-papo entre Rodrigo Dib, superintendente Institucional do CIEE, e Milton Beck, Diretor Geral do LinkedIn para América Latina e África, que será transmitido nos perfis do CIEE e LinkedIn Brasil.

"A parceria com o CIEE está bem alinhada com o papel do LinkedIn em apoiar o desenvolvimento de carreira de profissionais, neste caso, estudantes. É interessante observar que 35% dos usuários e usuárias no Brasil pertencem à Geração Z, indicando a presença dinâmica e ativa dessa geração na plataforma," diz Beck."Além disso, uma pesquisa recente revela que 65% dos jovens a partir de 16 anos utilizam ativamente o LinkedIn para buscar oportunidades de emprego; queremos atrair os que faltam para o mercado."