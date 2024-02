Carreira em IA: 6 passos para conquistar os melhores cargos e salários 

A inteligência artificial tem transformado a maneira como vivemos, nos relacionamos e trabalhamos. Na mesma medida que a popularização dessa tecnologia gera receios em torno do futuro do trabalho, também começa a criar novas oportunidades e possibilidades de carreira muito atrativas.

Um relatório sobre o futuro das profissões, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, aponta o especialista em inteligência artificial e machine learning como as principais profissões do futuro, e os salários podem variar entre R$ 7 mil (para cargos de entrada, como os analistas) e R$ 35 mil (para cargos de gestão), segundo o Guia Salarial 2023 do setor de TI.

Gratuito e com certificado, este treinamento mostra como começar uma carreira em IA – mesmo sem saber programar. Clique aqui para participar!

No entanto, as oportunidades não se limitam a esses dois cargos. Um estudo realizado pelo LinkedIn mostra que as posições de trabalho em IA mais que triplicaram no Brasil nos últimos dois anos. Somente na plataforma é possível encontrar mais de 2 mil vagas abertas para posições relacionadas à inteligência artificial.

Por outro lado, um estudo divulgado pelo Google mostra que o Brasil terá um déficit de 530 mil profissionais da área até 2025. Em outras palavras: faltam profissionais qualificados para ocupar essas vagas – e aqueles que começarem a se preparar agora para preencher essas lacunas sairão na frente.

Mas afinal, por onde começar a jornada em busca dos melhores cargos e salários do mercado? Listamos 6 dicas que podem te ajudar.

EXAME LANÇA SÉRIE GRATUITA E COM CERTIFICADO SOBRE CARREIRA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

6 dicas para se tornar o profissional mais valorizado do mercado

Domine a inteligência artificial

Até agora, existem 11.758 IAs para auxiliar os humanos em 16.604 tarefas diferentes, segundo a plataforma There’s an AI for that. É humanamente impossível dominar cada uma delas, mas os interessados podem dominar a lógica por trás dos tipos de IA e sugerir sua aplicação em projetos reais para adquirir experiência prática em projetos de IA, por exemplo.

Seja um especialista em IA

Busque cursos e certificações específicas em IA para aprimorar suas habilidades técnicas e conhecimentos nessa área em constante evolução. Aprendizado de máquina, ciência e análise de dados são temas que podem destacar o profissional no mercado de trabalho de IA.

Desenvolva soft skills

Aprimore suas habilidades de comunicação, trabalho em equipe e liderança para complementar suas habilidades técnicas, se destacar e assumir a frente de projetos de criação e implementação de estratégias com IA.

Faça networking

Conecte-se com profissionais da área de IA, participe de eventos, conferências e grupos de estudo para expandir sua rede de contatos e colaborar em projetos relevantes.

Aprenda a negociar salário e benefícios

Prepare-se para negociações salariais eficazes, pesquisando os padrões de remuneração do setor, destacando suas realizações e habilidades únicas e negociando benefícios além do salário.

Pratique o aprendizado contínuo

Mantenha-se atualizado com as últimas tendências, tecnologias e pesquisas em IA por meio de leituras, workshops e cursos online, como a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro, produzida pela EXAME.

CLIQUE AQUI, CONHEÇA E INSCREVA-SE NO TREINAMENTO GRATUITO E ONLINE DA EXAME SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Série gratuita da EXAME promete formar profissionais em IA

Pensando em preparar profissionais para ocupar cargos-chave em projetos de inteligência artificial, a EXAME desenvolveu uma série gratuita sobre o tema, que acontece de forma online e gratuita entre 14 e 20 de fevereiro.

Em quatro encontros online, os participantes terão a chance de aprender como iniciar uma carreira em IA (mesmo sem saber programar) para se tornar um profissional valorizado pelo mercado.

As aulas são gratuitas e 100% online. Ao final do curso, todos receberão um certificado de participação para dar ainda mais força ao currículo e aumentar as chances de conquistar uma posição na área.

Para garantir a sua vaga gratuitamente, basta realizar a sua inscrição clicando no botão abaixo.

QUERO MINHA VAGA NO CURSO DE CARREIRA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

*Conteúdo apresentado por Faculdade EXAME