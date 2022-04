Caixa abre processo seletivo para estágio; saiba como se inscrever

A Caixa Econômica Federal está com o seu processo de seletivo para contratação de estagiários. As oportunidades são para estudantes de todo Brasil.

O banco procura, especificamente, alunos do ensino superior que cursem Direito, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Agrícola/Agronomia, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental.

Além disso, a Caixa aceita inscrições de alunos do ensino médio, técnico e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Conforme consta no edital, o processo seletivo conta com uma reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCDs).

A Bolsa-Auxílio varia de acordo com a escolaridade e carga horária, que pode chegar a no máximo 25h. O valor do salário fica entre R$ 400 e R$ 1 mil, conforme a posição. Há, ainda, um auxílio transporte mensal de R$ 130.

Como se inscrever

Para aqueles que se interessaram no processo seletivo da Caixa, as inscrições devem ser realizadas por meio deste link até o dia 20 de abril.

Os interessados devem ficar atentos às três fases do processo seletivo. Além da inscrição online, o estudante deverá realizar uma prova online - liberada assim que a inscrição for confirmada.

A prova online para alunos do Ensino Médio, Técnico e EJA conta com 20 questões, sendo 10 de português, cinco de noções de informática e mais cinco de matemática.

Já a prova online destinada aos alunos do Ensino Superior conta com 10 questões de português, cinco de matemática e mais cinco perguntas de conhecimento específico, conforme o curso de graduação do candidato.

Por fim, há uma entrevista presencial na unidade determinada pela Caixa. A classificação final será publicada no dia 19/05.

