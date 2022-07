Ser Educacional oferece mais de 100 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação; se inscreva

O Ser Educacional, um dos maiores grupos de educação superior privada do país, está com mais de 100 mil vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As oportunidades fazem parte do projeto Capacita, que visa oferecer capacitação profissional rápida e gratuita.

“Nossas Instituições têm o foco na qualificação das pessoas. Nosso objetivo é prepará-las para que cheguem ao ambiente profissional aptas para desenvolverem suas atividades. O projeto Capacita vem reforçar exatamente essa ideia, afinal, ofertamos, de maneira gratuita, cursos de alta qualidade em um curto prazo para a população", diz o presidente do Ser Educacional, Jânyo Diniz.

As milhares de vagas estão distribuídas em mais de 1,3 mil cursos, que englobam diversas áreas de ensino e conversam com uma infinidade de carreiras e profissões.. Entre as opções disponíveis estão: Como se comportar em uma entrevista de emprego; Como construir seu currículo; Curso Básico de Excel; Primeiros Socorros; Liderança e desenvolvimento de equipes; Reutilização do óleo de cozinha na produção de sabão; Harmonização artificial; Direito do Consumidor; Criação e produção de podcasts; Gastronomia vegana; Construção de robôs de batalha; entre outros.

As informações sobre as ofertas dos cursos podem ser encontradas nos sites das instituições da Ser Educacional. As instituições de ensino que fazem parte da Ser Educacional e estão oferecendo os cursos gratuitos do projeto Capactia são: UNINASSAU, UNAMA, UNG, UNINASSAU/UNIVERITAS, UNINABUCO, UNINORTE, UNINASSAU/UNIFACIMED, UNINASSAU/UNESC, UNINASSAU/UNIFASB, UNIFAEL e UNINASSAU/UNIJUAZEIRO.

