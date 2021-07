Burger King abre 1.000 vagas de emprego em todo o Brasil

O Burger King anunciou nesta terça-feira, 27, a abertura de mil vagas de emprego em todo o Brasil. As posições são para lideranças de restaurantes, atendimento e no programa de Jovem Aprendiz.

Para a liderança, as oportunidades disponíveis são para coordenador de turno e gerente de restaurante. É necessário estar cursando ou ter completado o ensino superior.

No atendimento e Jovem Aprendiz, as vagas são para pessoas cursando ou formadas no ensino médio.

Marcia Baena, Vice-Presidente de Gente & Gestão da BK Brasil, fala sobre as vantagens do processo seletivo totalmente digital da empresa.

Desde 2019, o Burger King utiliza um robô no WhatsApp para recrutamento. O processo substitui o currículo em papel que antes era entregue nos restaurantes.

Agora, os candidatos conseguem até enviar documentos e fazer a admissão de forma digital.

“Sabemos que o momento atual demanda um fluxo ágil de comunicação e buscamos a tecnologia para facilitar o contato com a nossa gente. Procuramos pessoas com fome de desafio, em um ambiente onde todos são bem-vindos", diz a executiva.

A dona de redes de fast food oferece benefícios como convênio médico, seguro de vida, gympass, transporte, alimentação e trilha de carreira.

O número de WhatsApp para enviar o currículo e realizar o processo de seleção é: (11) 94317 6360.