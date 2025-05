Bill Gates diz que todo mundo deveria ler este livro

Bill Gates tem um novo livro para indicar. O cofundador da Microsoft recomendou nas redes sociais a obra “Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education (And Why That’s a Good Thing)”, escrito por Sal Khan, fundador da Khan Academy. “Se você é apaixonado por educação, precisa ler este livro”, escreveu Gates na plataforma X.

A obra propõe o uso de sistemas baseados em IA para apoiar professores sobrecarregados e personalizar o aprendizado, especialmente em países em desenvolvimento. A Khan Academy já testa esse conceito com o Khanmigo, tutor virtual desenvolvido com base em IA generativa como o ChatGPT.

Mais de 65 mil estudantes já tiveram contato com a ferramenta, ainda em fase experimental. Segundo Gates, soluções como essa podem ajudar a “fechar a lacuna educacional”, levando suporte a alunos de baixa renda com a mesma qualidade de ensino de escolas de ponta.

“A IA será como um ótimo professor do ensino médio que realmente corrige sua redação e te faz pensar: ‘Preciso melhorar’”, reforçou. Ele lembra que, em 2010, a Fundação Bill & Melinda Gates investiu US$ 1,5 milhão na Khan Academy.

Apesar dos avanços, a IA ainda apresenta limitações. Analistas alertam que o Khanmigo, por exemplo, comete erros em cálculos matemáticos. Para a psicóloga Tovah Klein, da Barnard College, os pais devem usar essas ferramentas com cautela e ensinar os filhos a checar informações em tempo real.

Ainda assim, o entusiasmo com o futuro da IA na educação é evidente. Gates acredita que, nos próximos dez anos, as novas tecnologias poderão elevar o nível geral de aprendizado e reduzir desigualdades históricas no ensino.

Para além da sala de aula, o alerta é claro: entender o funcionamento da inteligência artificial será cada vez mais importante para qualquer profissional, em qualquer setor. O domínio sobre essas ferramentas deixa de ser um diferencial técnico e passa a ser uma habilidade estratégica para quem quer acompanhar — ou liderar — a próxima fase da transformação digital.

