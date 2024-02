BDO abre 450 vagas para trainee até o fim do ano; veja como participar

BDO, empresa de auditoria e consultoria do Brasil, abriu inscrições para o Programa de Trainee 2024.

Ao todo são 300 vagas para o escritório de São Paulo e mais 150 para atender as 27 filiais em todo o Brasil. O preenchimento ocorrerá no decorrer do ano, com contratações em março, agosto e novembro.

Quais são os requisitos?

As vagas são para a área de Auditoria Contábil. São aceitas as inscrições de candidatos que:

Concluíram ou estejam cursando superior em Ciências Contábeis e Administração;

Conhecimento em Excel (diferencial);

Idioma inglês (mandatório para atuar em algumas áreas).

Quais são os benefícios?

O salário é compatível com o mercado e há benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida em grupo, reembolso de parte do valor da faculdade e outros.

“Temos muita responsabilidade com o desenvolvimento de carreiras, por isso valorizamos muito o nosso programa de trainee”, afirma o presidente da BDO, Raul Corrêa da Silva. “Desenvolvendo-se conforme o planejado, o nosso trainee pode alcançar um cargo de gerência em cerca de sete anos”.

Após admitidos, os trainees passam por um curso de formação que inclui temas técnicos, ética e desenvolvimento de carreira.

Como se inscrever?

As inscrições para o Programa de Trainee 2024 da BDO pode ser feita na página de vagas da companhia.