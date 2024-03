Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas home office disponíveis nesta semana

Para quem busca trabalhar do litoral ou de uma cidade do interior, apostar em uma vaga de trabalho remota pode ser a solução.

Abaixo, veja a lista de oportunidades de home office disponíveis nesta semana.

Vagas nacionais

Blip

Blip é uma plataforma de construção, gestão e evolução de chatbots. Sua plataforma de integração inteligente se conecta com vários canais de comunicação como Whatsapp, Instagram e Facebook ou até mesmo no chat de sites.

A empresa, que oferece as modalidades remota, híbrida e presencial, está com posições abertas para diversas áreas, e oferece benefícios como vale alimentação ou refeição no valor de R$ 968,00, auxílio home office, bonificação anual, entre outros.

Inscrição: acesse o site da Remotar para ver as oportunidades.

Clicksign

ClickSign é uma empresa brasileira focada na assinatura eletrônica de documentos. Com o serviço, é possível assinar arquivos com ou sem certificado digital, por meios de autenticação como assinatura manuscrita, selfie dinâmica ou com documento. Todo o processo é feito digitalmente, onde quer que você esteja, e todos os documentos assinados pela plataforma têm validade jurídica.

A startup foi mais uma a assumir o trabalho totalmente remoto durante a pandemia. Todas as vagas são abertas a todas as pessoas, independente de gênero, idade, etnia, raça, orientação sexual ou deficiência.

Inscrição: Veja as vagas em Atendimento, Recursos Humanos, Produto, Marketing, entre outros na página de vagas da Clicksign.

Doc9

A Doc9 é uma lawtech que facilita processos, centraliza soluções e desenvolve tecnologia para otimizar a rotina jurídica de empresas. A empresa atua em todo o Brasil por meio de uma plataforma digital, além de contar com uma equipe de especialistas e rede de parceiros treinados.

As vagas são na modalidade CLT ou PJ, a depender do tipo de vaga, e a empresa oferece VR, plano de saúde, auxílio creche, auxílio home office, entre outros benefícios.

Inscrição: Veja diversas posições abertas para área de Tecnologia, Atendimento, Vendas, Recursos Humanos, entre outras, no site da Doc9.

Geekhunter

Presente no mercado desde 2015, a Geekhunter é um marketplace especializado na contratação de profissionais de tecnologia na América Latina. A empresa possui um banco com mais de centenas de milhares de profissionais para que eles encontrem oportunidades de trabalho presencial ou vagas remotas que se conectam com seus ideais promovendo um match perfeito com as melhores empresas.

Inscrição: Veja algumas das oportunidades remotas cadastradas no site da Remotar.

Heineken

A Heineken também oferece possibilidade de atuação remota para diversas áreas de negócios. É importante destacar que, para algumas dessas posições, o(a) profissional deve residir em cidades específicas.

A empresa oferece ajuda de custo para o teletrabalho, assistência médica e odontológica, cartão farmácia, seguro de vida, previdência privada, entre outros.

Inscrição: Veja as posições para diversas áreas na página de vagas da Heineken.

Vagas internacionais

Braintrust

Braintrust é uma rede de talentos descentralizada da Web3 que conecta profissionais qualificados com as empresas líderes mundiais. Ao contrário das plataformas de trabalho tradicionais, a Braintrust é totalmente peer-to-peer e opera sem intermediários ou taxas. Ainda, a plataforma depende de contratos inteligentes (smart contracts) e do token BTRST para facilitar as transações e recompensar os membros da comunidade pelas suas contribuições.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as posições abertas.

Hostinger

Hostinger é uma plataforma de hospedagem de sites criada em 2004 e utilizada por mais de 29 milhões de pessoas ao redor do mundo. A empresa oferece planos de assinatura para que seus clientes possam escolher o mais apropriado para seus serviços, seja site, blog ou ecommerce.

A empresa possui atuação global, podendo contratar no Brasil ou em outros países.

Inscrição: Veja algumas vagas internacionais disponíveis na página de vagas da Remotar.

Nearsure

Assim como a BairesDev, a Nearsure ajuda empresas dos EUA a formar suas equipes técnicas, fornecendo soluções distribuídas de aumento de pessoal para qualquer tecnologia, abrangendo todos os setores. Com uma forte cultura remota, a empresa contrata e apoia equipes com os talentos tecnológicos mais experientes da América Latina para que você possa escalar rapidamente, atingir marcos importantes e reduzir o tempo de lançamento no mercado.

Inscrição: Veja na página de vagas da Nearsure as diversas posições abertas na área de Tecnologia.