Banco BV tem vagas para mães que estão fora do mercado de trabalho

No caminho da igualdade de gênero no mercado de trabalho, o Banco BV percebeu que era preciso ajudar a reintegrar no mercado um grupo de mulheres que costuma passar despercebido: o de mães que não conseguem voltar ao mercado.

São 10 vagas para esse tipo de profissional e as participantes selecionadas terão desenvolvimento e mentoria de carreira.

De acordo com Ana Paula Tarcia, diretora de Pessoas e Cultura do banco BV, o banco já tem 43% de mulheres, mas o objetivo é alcançar 50%.

A decisão de reservar vagas para mães que têm dificuldade de voltar ao mercado tem relação com o desejo de aumentar a representatividade, mas com olhar de impacto social também.

“Nós temos dados que mostram que 76% de mulheres querem ser mães e nós sabemos que as que já são sentiram a carreira desacelerar depois da maternidade. Quando você tem um ambiente mais humanizado, ele tá mais preparado para acolher esse projeto", diz Ana Paula.

A executiva também afirma que o banco está trabalhando em aspectos culturais par fazer a recepção dessas profissionais, que passam de novo por um curva de aprendizado.

É um momento em que as profissionais mais vão perguntar do que contribuir. Por isso, devem sentir a segurança.

As candidatas que não forem aprovadas no processo seletivo irão participar de um workshop sobre recolocação abrangendo ferramentas de autoconhecimento, desenvolvimento de currículo e construção de marca.

Outro anúncio que o banco fez nesta semana é a ampliação do período de licença para funcionários que tiverem filhos. Para mães e casais homoafetivos, a licença pode ser de até 180 dias.

Para os pais, o período passa a ser de 90, podendo ser utilizado em um prazo de até um ano a partir do nascimento da criança.

Antes, o banco já oferecia a licença paternidade de 30 dias, que agora pode ser estendida por mais 60 dias. A licença maternidade já conta com 60 dias opcionais de afastamento.