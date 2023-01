Até R$ 42 mil no mês? Profissão regulada por Vargas é aposta para 2023

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

Existe uma profissão pouco conhecida que foi regularizada no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas. Agora, décadas depois, ela é uma das grandes apostas para quem busca uma nova fonte de renda em 2023.

O motivo? Em um único mês, ela pode gerar um salário extra que varia de R$ 2 mil a, em casos excepcionais, R$ 42 mil, sem a necessidade de trabalhar a mais para receber esse dinheiro.

A partir desse novo salário extra, diversos brasileiros estão podendo remodelar sua vida financeira para 2023. Estão planejando novas viagens, comendo nos melhores restaurantes e conquistando sua casa dos sonhos. De modo geral, estão tendo um aumento considerável no padrão de vida.

Esses brasileiros não estão precisando trabalhar nem 1 minuto a mais para receber esses depósitos mensais.

O que você faria com a adição de R$ 6 mil, R$ 8 mil ou R$ 10 mil no final do seu mês? Somando com o seu salário normal?

Enquanto pensa, descubra um pouco da história desta profissão regularizada na Era Vargas que está voltando com tudo para 2023.

Profissão da Era Vargas é ‘atualizada’ e pode entregar pagamentos generosos

Era Vargas. Um período de intensas reformas trabalhistas realizadas pelo então presidente Getúlio Vargas, que assumiu o poder em 1930. Dentre as profissões contempladas pelo governante da nação, uma é a que importa para esta matéria.

Essa profissão já existia no Brasil desde a época do Brasil Império, e era uma das principais maneiras de conseguir produtos de outros países. Em 1851, foi regularizada pela primeira vez, mas só ganhou importância de fato no século seguinte.

Em 1932, ainda nos primeiros anos do seu governo, Vargas assinou o Decreto nº 21.981/32, que regularizou a atividade de leiloeiro no Brasil; confira:

Ainda em 1933, o decreto sofreu algumas alterações, e em 2023 completa 90 anos. Até hoje, o decreto determina as condições profissionais envolvendo leilões no país.

Com a regulamentação dos leiloeiros, a lei deu muito mais segurança aos investidores que buscam comprar bens como automóveis e imóveis por preços abaixo do valor - e ganhar muito dinheiro com isso.

O que no século passado era uma atividade estritamente presencial e com muitas burocracias, hoje é uma atividade muito mais flexível.

É possível, por exemplo, arrematar bens de cidades distantes e explorá-los comercialmente simplesmente estando em casa com acesso à internet e sem precisar ter todo o dinheiro disponível.

É este tipo de atividade que está gerando pagamentos que vão de R$ 2 mil a R$ 42 mil para alguns brasileiros.

O milionário dos leilões de imóveis Lerry Granville ensina arremates certeiros para ter renda extra

O administrador Lerry Granville é um dos representantes dessa nova fase dos leilões no Brasil.

Ele quer provar, com seus anos de experiência no mercado, que é possível reinventar o modo que se ganha dinheiro com leilões.

Granville ficou milionário com leilões de imóveis, que também fizeram com que ele se tornasse um veterano na área. Nesse meio tempo, ele percebeu que aquela história de ter que ir pessoalmente até um saguão e ficar levantando plaquinha não era mais necessário.

Mas, acima de tudo, a prática era ultrapassada e podia enxugar seus lucros. A pandemia da Covid-19 aumentou o volume de bens em diversos leilões online, e escancarou ainda mais uma nova realidade no segmento.

Por que perder um bem com um ótimo desconto em outro estado do país só porque não reside lá? Por que não aproveitar, do sofá de casa, grandes descontos por bens em ótimo estado?

Granville percebeu essa oportunidade e a renda extra que ganhou com os leilões de imóveis, comprando com descontos expressivos e revendendo com uma boa taxa de lucro, o deixou milionário.

Mas, nos últimos anos, ele decidiu diversificar os negócios e entrar no mundo automotivo. E o que ele descobriu foi surpreendente…

Saiba como comprar carros com até 70% de desconto em relação à tabela FIPE

Dominando a técnica dos leilões online, Granville já entrou no segmento preparado. O que ele não esperava é que, muitas vezes, os descontos nos automóveis podem chegar a 70% em relação à tabela FIPE.

Para ter um valor tão alto de desconto, o carro deve estar todo quebrado, não? Errado. Granville percebeu que o volume de carros novos que vão parar em leilões do Detran e dos bancos por irregularidades no pagamento ou na documentação aumentou nos últimos anos.

Hoje, você pode arrematar carros praticamente novos, pegar as chaves em pouco tempo, e abrir um leque de possibilidades a partir do arremate. Até mesmo por isso, a procura por esses leilões aumentou consideravelmente na pandemia:

Mas o que vem após o arremate é o que pode te entregar uma renda extra de em média R$ 2 mil por carro. Com as chaves em mãos, Granville está colocando os veículos para rodar novamente, recebendo um aluguel todos os meses por seu uso.

O administrador aluga para principalmente motoristas de aplicativos. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), hoje no Brasil 1,4 milhão de brasileiros possuem como fonte de renda os aplicativos de transporte de passageiros.

É um mercado em alta, que não mostra sinais de desaceleração. Por conta disso, hoje ele possui uma frota com dezenas de carros alugados, o que garante que ele consiga multiplicar esse valor de R$ 2 mil diversas vezes. Seguindo uma lógica simples:

1 carro alugado = R$ 2 mil por mês;

2 carros alugados = R$ 4 mil por mês;

5 carros alugados = R$ 10 mil por mês.

21 carros alugados, como é o caso de Granville: R$ 42 mil por mês.

Em pouco tempo, o valor do aluguel consegue pagar o valor do arremate pelo carro. Seus seguidores, a partir do potencial lucro, podem aumentar sua frota pessoal e multiplicar sua renda extra gradativamente.

Perceba que, para ter a chance de ganhar R$ 2 mil com um aluguel de imóvel, é preciso desembolsar cerca de R$ 400 mil, já que o retorno estimado é de 0,5% ao mês. Com um carro de leilão, o investimento necessário é muito inferior.

Mas como, de fato, montar essa operação?

Acesse gratuitamente o minicurso e aprenda a buscar sua renda extra

Granville já mudou a vida de dezenas de brasileiros com seus métodos de arremate no mercado imobiliário.

Para promover sua nova técnica de renda extra no mundo dos carros, ele está abrindo um minicurso, em que vai explicar toda a sua operação exclusiva com carros de leilão.

O aniversário de 90 anos da regularização do leiloeiro no Brasil também é a oportunidade perfeita para provar que a atividade se reinventou, e agora pode entregar lucro diretamente do sofá da sua casa.

Serão quatro aulas em que ele irá detalhar suas técnicas de arremate e a renda extra que se pode ganhar a partir do momento que está com as chaves na mão.

É a fórmula detalhada para começar a adentrar nesse mercado e arrematar carros com até 70% de desconto e também buscar uma renda de, em média, R$ 2 mil por carro leiloado. Mas quanto esse investimento no seu conhecimento custa, afinal de contas?

Se você se inscrever hoje, poderá acessar o conteúdo gratuitamente. Sem cobranças no cartão, fidelidade ou qualquer coisa do tipo.

Essa pode ser a sua chance de começar 2023 com uma vida financeira reformulada.

Inscreva-se gratuitamente no minicurso hoje:

