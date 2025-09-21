As três lições de liderança do CEO da Heineken Brasil

“Líderar é tirar pedras do caminho”, afirma Mauricio Giamellaro, CEO da Heineken Brasil, sobre uma das lições que aprendeu como líder.

O executivo que lidera a Heineken no Brasil desde 2019 costuma dizer que viveu um “momento mágico” ao encontrar na companhia valores que se alinham aos seus pessoais — respeito, paixão, coragem e diversão.

“Quando você junta seus valores de vida com os da empresa, o trabalho deixa de ser apenas profissional e se torna pessoal”, afirma o CEO.

De uma origem simples na Zona Leste de São Paulo e início de carreira como vendedor, Giamellaro chegou ao topo após experiências em empresas como Unilever, PepsiCo e Reckitt Benckiser. Hoje, lidera uma das maiores cervejarias do país, que expandiu de menos de 2 mil clientes em 2012 para mais de 587 mil atualmente.

Ao falar sobre liderança, durante o podcast "De frente com CEO", da EXAME, o executivo resume sua filosofia em três grandes lições que, segundo ele, podem ajudar qualquer profissional a crescer:

Comunicar com clareza e propósito

Para o executivo, comunicar vai além de falar — é também ouvir e estar disponível. “Não lembro um momento em que alguém me pediu tempo e eu não dei um jeito de ouvir. Comunicar é estar junto e criar propósito por meio da conversa.” Segundo ele, líderes precisam investir tempo para explicar o porquê das decisões e do caminho da companhia.

Servir ao time, não sobrecarregar

Outro ponto central é a liderança servidora. “O líder não coloca pedras, remove pedras”, afirma. Para Giamellaro, a função do gestor é simplificar a vida do time, não complicar. Ele conta que sempre busca reduzir burocracias e dar condições para que os colaboradores tenham espaço para se desenvolver.

Ser o exemplo no dia a dia

“A liderança não se sustenta sem coerência”, diz. Para ele, um líder precisa viver na prática o que prega, seja no controle de custos ou na disciplina de trabalho. “Se você acredita em algo, tem de mostrar no seu comportamento que realmente leva isso a sério.”

Mauricio Giamellaro, CEO da Heineken Brasil: "Comunicar é estar junto e criar propósito por meio da conversa.” (Leandro Fonseca /Exame)

A diretoria da felicidade: cultura como estratégia

Em 2022, a Heineken criou a diretoria da felicidade, baseada no modelo científico PERMA-V (propósito, engajamento, relações, realização e vitalidade). Mais de 1.300 “embaixadores da felicidade” atuam para medir o bem-estar e o engajamento de 8 mil colaboradores a cada 15 dias.

O resultado? Segundo Giamellaro, o turnover caiu “quase a zero” e os últimos anos foram os melhores da história da empresa no Brasil. “Crescemos muito e crescemos com o como sendo mais importante do que o quê”, diz.

O papel do líder na felicidade do time

Apesar do nome da diretoria, Giamellaro é categórico: não se trata de buscar uma felicidade utópica. “Ninguém é feliz o tempo todo. Mas o líder tem a obrigação de dedicar tempo e entender o que pode ser feito para que as pessoas tenham propósito e vínculos saudáveis no trabalho.”