Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

As cinco regras usadas por líderes do Vale do Silício para transformar times de alta performance

Como líderes criam espaço para o time testar ideias, aprender rápido e decidir melhor

Young professionals or students collaborating in a bright, contemporary co-working environment, displaying teamwork and productivity. (miniseries/Getty Images)

Young professionals or students collaborating in a bright, contemporary co-working environment, displaying teamwork and productivity. (miniseries/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 05h00.

Em mercados que mudam o tempo todo, decidir só com base em opinião deixou de funcionar. Equipes que testam hipóteses, aprendem com dados e ajustam o rumo rapidamente ganham vantagem.

Para isso, é essencial que a liderança incentive uma cultura de experimentação, onde testar e aprender faz parte do trabalho, e essas cinco regras são a chave para isso acontecer. As informações foram retiradas do site Tech Leaders.

COMPREENDA OS SEGREDOS DO MODELO DE NEGÓCIOS DO VALE DO SILÍCIO: transforme sua carreira agora ao se inscrever na masterclass gratuita do empreendedor de uma empresa de tecnologia e serviços de pagamento americana que foi modelo de negócios do Vale do Silício. Garanta sua vaga gratuitamente AQUI

1. Metas que estimulam aprendizado

Quando a equipe é avaliada apenas por prazos e entregas, evitar riscos vira instinto natural. Ajustar metas e recompensas para valorizar aprendizados, hipóteses testadas e insights obtidos motiva as pessoas a experimentar mais. É o tipo de mudança que reduz o medo e aumenta a clareza.

2. Segurança psicológica é o coração da inovação

Sem segurança psicológica, ninguém arrisca. Líderes que tratam erros com curiosidade, protegem o time de críticas e perguntam “o que aprendemos com isso” criam um ambiente onde experimentar não é ameaça, mas sim uma ferramenta de crescimento.

3. Experimentar no fluxo do trabalho

Integrar testes ao dia a dia, como no planejamento do time e nas retrospectivas, faz com que experimentar deixe de ser um esforço extra. Histórias podem virar hipóteses, parte da semana pode ser reservada para validar suposições e cada entrega deve incluir o que foi aprendido.

DO 0 AOS US$ 12 BILHÕES: aprenda à aplicar os princípios essenciais de liderança e equilíbrio para desenvolver uma carreira de sucesso com Pedro Franceschi, um prodígio do Vale do Silício. Inscreva-se gratuitamente

4. Colaboração e dados para decidir melhor

Experimentos ganham força quando times misturam perspectivas de produto, design, tecnologia e dados. Documentar hipóteses, resultados e métricas também cria uma memória coletiva que evita retrabalhos e acelera decisões.

5. Começar pequeno para ganhar ritmo

Pequenos testes de baixo risco ajudam o time a construir confiança. Aos poucos, a cultura de experimentação se consolida, os aprendizados se multiplicam e a inovação passa a fazer parte do jeito de trabalhar de forma natural, contínua e estratégica.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora! 

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

  • Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões
  • Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores
  • Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios
  • Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa PráticaNa Prática Pedro Franchesci
Próximo

Mais de Carreira

Essa empreendedora fatura US$ 10 mil por hora com o seu negócio; veja como ela atingiu esse marco

As perguntas mais feitas ao ChatGPT — e como transformá-las em um prompt útil, segundo pesquisa

Esses quatro prompts avançados desbloqueiam o verdadeiro potencial do ChatGPT

Você precisa aprender essa habilidade agora mesmo, afirma CEO do GitHub

Mais na Exame

Pop

BBB 26: quando estreia a nova edição do programa?

Carreira

Essa empreendedora fatura US$ 10 mil por hora com o seu negócio; veja como ela atingiu esse marco

Minhas Finanças

Sorteio da Mega da Virada 2026 é adiado: saiba o motivo e nova data

Mundo

França quer barrar acesso de menores de 15 anos às redes sociais