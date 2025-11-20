As 3 regras de ouro de Warren Buffett para construir negócios de sucesso

Na tradicional mensagem de Ação de Graças, Warren Buffett, o “Oráculo de Omaha”, compartilhou sua sabedoria acumulada ao longo das décadas.

Embora seja um dos homens mais ricos do mundo, sua trajetória não é apenas marcada por uma visão estratégica aguçada, mas também por princípios simples que ele seguiu ao longo da vida.

Buffett, que vai deixar o cargo de CEO da Berkshire Hathaway no final deste ano, continua a ser um exemplo de como a visão de longo prazo e a humildade podem ser fundamentais no mundo dos negócios.

Aqui estão três lições essenciais que ele compartilhou para aqueles que buscam alcançar sucesso no mundo corporativo. As informações foram tiradas de Inc.

1. Viva onde você quiser — não onde os outros sugerem

Buffett acredita que a localização é uma das chaves para o sucesso. Apesar de ter vivido em várias cidades, ele escolheu Omaha, Nebraska, como sua base desde 1956.

Para ele, essa cidade não apenas o ajudou a prosperar pessoalmente, mas também permitiu à Berkshire Hathaway crescer de forma robusta.

"O centro dos Estados Unidos era um ótimo lugar para nascer, criar uma família e construir um negócio", disse Buffett.

Sua experiência sugere que, ao invés de seguir as convenções, é importante encontrar um local onde você se sinta confortável e possa realmente focar no que importa: no seu negócio e na sua vida pessoal.

2. Cuidado com a inveja

Buffett sempre foi um crítico da ganância no mundo dos negócios. Ele acredita que, quando CEOs ficam obcecados por ultrapassar outros em riqueza, isso pode prejudicar a saúde financeira da empresa.

“Inveja e ganância andam de mãos dadas”, afirmou. Para Buffett, não é o quanto você tem, mas sim como você gerencia aquilo que constrói.

Ele alerta para os riscos de deixar que a inveja guie as decisões empresariais, algo que pode resultar em estratégias de curto-prazismo, prejudicando a sustentabilidade do negócio.

Em vez disso, ele sugere que os líderes foquem em crescer de forma ética e sustentável, respeitando os princípios fundamentais de suas empresas.

3. Reconheça o papel da sorte

Embora seja amplamente reconhecido por sua perspicácia nos investimentos, Buffett não deixa de reconhecer a sorte que teve ao longo da vida.

Ele admite que, se tivesse nascido em outro lugar ou em outra situação, sua história poderia ter sido bem diferente. “A sorte é inconstante e, muitas vezes, extremamente injusta”, disse Buffett.

Para ele, o sucesso nos negócios não é apenas uma questão de habilidade, mas também de estar no lugar certo, na hora certa.

Essa reflexão é importante para líderes e empreendedores, pois ajuda a manter os egos sob controle e a ter uma perspectiva mais humilde sobre o sucesso.

A sorte pode ser imprevisível, mas o esforço constante e o foco no trabalho duro são os verdadeiros motores que permitem aproveitar as oportunidades quando elas surgem.

