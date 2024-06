Americanos ganham US$ 100 mil anuais – mas não se sentem ricos

É certo que atingir um rendimento de seis dígitos ainda poderá ser uma mudança de vida para muitos americanos com rendimentos mais baixos. E em todos os níveis, os salários têm geralmente crescido mais rapidamente do que a inflação nos últimos meses, o que poderá ajudar alguns HENRY a sentirem-se um pouco mais ricos.

Madelyn Driver, de 30 anos, ganhou mais de US$ 100 mil no ano passado trabalhando na indústria de tecnologia. Ela disse que costumava sonhar com uma renda de seis dígitos.

“Lembro-me de pensar que ganhar US$ 100 mil parecia um marco inimaginável”, disse ela ao Business Insider. "Agora, meu marido e eu ultrapassamos esse número. Mesmo assim, dificilmente nos sentimos ricos."

Embora residam na Pensilvânia, Driver e seu marido trabalham remotamente, o que lhes permite ampliar a busca por uma casa nos EUA. Mesmo assim, os desafios persistem. “Descobrimos que mesmo num país vasto como os EUA, as opções de habitação que se alinham com os nossos desejos de espaços verdes, com uma pegada metropolitana e vibração cultural estão surpreendentemente fora do orçamento”, disse ela. Além dos elevados preços das casas, as altas taxas hipotecárias impulsionaram o custo da casa própria para níveis históricos.

Já Christopher Stroup, um consultor financeiro de 33 anos que mora em Santa Monica, Califórnia, ganhou cerca de US$ 130 mil no ano passado. Ele disse que ainda está pagando sua dívida estudantil e segue trabalhando para atingir suas metas de poupança para pagar a entrada de uma casa, constituir família e se aposentar. É por isso que ele se sente longe de ser rico.

“Eu ainda não me consideraria rico porque não alcancei nenhum desses objetivos”, disse ele ao BI. “Em comparação com o arco tradicional da vida, sinto-me atrasado financeiramente.”

Stroup estimou que precisaria de uma renda anual entre US$ 250 mil e US$ 300 mil para sentir que suas finanças estavam “bastante estáveis”.