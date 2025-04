Em meio a queda de popularidade, Lula faz balanço de entregas do governo nesta quinta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta quinta-feira, 3, em Brasília, o evento “O Brasil dando a Volta por Cima”, para apresentar as principais entregas do Governo Federal desde o início do terceiro mandato.

A cerimônia acontece em meio a desaceleração da economia, alta dos preços dos alimentos e a divulgação de pesquisas de opinião que apontam para uma queda de popularidade de Lula.

Em nota, o Planalto afirma que o evento busca dar visibilidade aos resultados das políticas implementadas desde 2023, em especial nas áreas de economia, saúde, educação, assistência social e infraestrutura.

A solenidade reforçará a narrativa do governo sobre a "retomada" de crescimento do país nos dois anos do terceiro mandato de Lula. O presidente tem afirmado que após a "reconstrução", o governo precisa realizar a "colheita" em 2025.

A cerimônia também é mais um indicativo das mudanças da comunicação do governo desde a entrada de Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) que assumiu o cargo em janeiro.

O governo tem recorrido a peças publicitárias, anúncios em rede nacional e mobilizações em redes sociais para tentar reverter a tendência negativa detectada em pesquisas.

Medidas como, a liberação do saldo retido do FGTS, o novo consignado para trabalhadores CLT e mudanças no Minha Casa, Minha Vida, são apostas do governo para melhorar a imagem junto ao eleitorado. Além disso, existe a expectativa na isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que entrará em vigor em 2026.

Quais ações devem ser destacadas por Lula no evento

As principais ações que devem ser destacadas, segundo o Planalto, envolvem a volta do Brasil ao top 10 das maiores economias do mundo, com crescimento do PIB de 3,2% em 2023 e 3,4% em 2024; a menor taxa de desemprego em 12 anos (6,6%), com 3,2 milhões de novos empregos formais e valorização do salário mínimo; a reabertura de 340 mercados internacionais e reforço nas relações comerciais com China, União Europeia e Oriente Médio; a queda de 46% no desmatamento da Amazônia; o relançamento do Mais Médicos com 26 mil profissionais; a Farmácia Popular com todos os itens gratuitos; 14 milhões de cirurgias eletivas realizadas em 2024; recorde de turistas estrangeiros (6,7 milhões); e investimentos superiores a R$ 1,8 trilhão no Novo PAC.

Outras entregas citadas incluem o programa Pé-de-Meia para estudantes do ensino médio, a retomada do ensino integral, reajuste de bolsas de estudo no ensino superior, modernização do Minha Casa, Minha Vida com 1,2 milhão de contratos, apoio recorde ao agronegócio e isenção do Imposto de Renda para 10 milhões de pessoas.