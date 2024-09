Esta empresária do MS começou do zero e hoje fatura milhões com imóveis e pecuária

Apenas 6% de CEOs são mulheres no mundo todo, segundo a 8ª edição "Women in the Boardroom", pesquisa realizada pela Deloitte em 2023. No Brasil, esse número caiu para 2,4%. A empresária Alessandra Rocha, do Mato Grosso do Sul, faz parte dessa porcentagem.

A história de Rocha como empreendedora começou em 1999 quando, junto com o marido, apostou em um loteamento no interior do Mato Grosso do Sul. “Pegamos todo o dinheiro da poupança, que era R$ 4 mil, para investir no primeiro loteamento em Bela Vista, cidade do interior”.

Foi neste espaço de terra que ela deu início ao primeiro projeto voltado para moradia de baixa renda – que se expandiu no regime que chamamos hoje de home office. “Eu e meu marido fazíamos tudo de casa. Administrávamos o loteamento enquanto cuidávamos das crianças. Foi um desafio, mas deu muito certo”, diz a empresária.

As novas vendas foram aumentando o faturamento da companhia que ganhou o nome de “Learn Empreendimentos e Participações S.A” e hoje já conta com 155 funcionários diretos e indiretos, se estabilizando no mercado brasileiro como uma empresa com foco na compra, reforma e venda de imóveis.

A aposta no agronegócio

A visão de Rocha para os negócios ultrapassou a área da construção civil e em 2011 ela decidiu investir também em cinco fazendas que variam entre 980 a 1.619 hectares cada uma - todas voltadas para criação de gado. A região Centro-Oeste, há anos lidera o ranking nacional quando o assunto é produção pecuária - pesquisadores do Cepea destacam que o volume de carne em 2023 aumentou em 900 mil toneladas frente a 2022.

“Fico muito feliz de que o trabalho da minha família contribui com duas necessidades básicas do ser humano, comida e moradia”, afirma a empresária.

O negócio pecuário cresceu 21% desde o primeiro investimento, contribuindo para novos empreendimentos da família Rocha dentro e fora do estado.

Um imóvel ESG

Em paralelo aos investimentos na pecuária, Rocha segue com novas apostas na incorporadora Learn, tendo ao lado seus dois filhos como vice-presidentes da companhia, Lucas e Rafael Rocha. A aposta da incorporadora este ano foi em um prédio abandonado na região central de Campo Grande que custou R$ 7 milhões. A ideia vai além de investir em um hotel na capital para atrair turistas. O empreendimento traz novas perspectivas para uma região que era conhecida como antiga "cracolândia".

“A Learn adquiriu um prédio abandonado em ruínas com o objetivo de revitalizar a região que estava marcada pela criminalidade”, diz Rocha que ajudou a reformar calçadas e muros das ruas do entorno.

Para a construção do hotel, que recebeu o nome de “Maranatha Suítes”, muitos moradores de rua que estavam na região conseguiram oportunidades de trabalho e com a inauguração neste mês, o novo hotel gerou mais de 100 empregos diretos e indiretos.

“Pessoas em situação de rua e ex-usuários de drogas, por exemplo, conseguiram oportunidade de emprego na obra, tendo assim uma nova chance de recomeçar a vida”, afirma a empresária.

O resultado foi a construção de um complexo de alto padrão composto por 18 apartamentos de 1 e 2 quartos, além de 2 salões comerciais. Os apartamentos, são mobiliados para hospedagem e possuem cozinhas completas.

“O foco do hotel é atender à demanda interna de Mato Grosso do Sul, de pessoas que precisam se deslocar para a capital para tratamentos médicos ou outras atividades, em vez de atender exclusivamente o turismo. A ideia é que o hóspede se sinta em um lar longe de casa”, afirma Rocha.

O Maranatha Suítes será 100% automatizado, com reservas e check-in sendo feitos exclusivamente pela internet, assim como o acesso ao prédio. Outro investimento da incorporadora foi investir em um hotel sustentável.

“O imóvel conta com controles de energia e água de todos os apartamentos, com foco em gerar estatísticas e possibilidades de redução de consumo”, afirma Rocha.

Um negócio em expansão

Com 9 empreendimentos no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, a Learn espera ter um faturamento de R$ 32 milhões até final deste ano. Para 2025, com o lançamento de um hotel em Campos de Jordão, em janeiro, a companhia espera chegar aos R$ 50 milhões – considerando apenas o setor dos empreendimentos.

Para Rocha, o segredo da prosperidade de seus negócios foi focar em três estratégias: invista em negócios de diferentes áreas, descubra e aposte na potência da região onde mora e conheça a necessidade do público em sua volta.