Algumas palavras usadas no trabalho podem estar travando promoções — e você nem percebe

Todo trabalho é pautado na comunicação. A avaliação é da especialista em carreira Erin McGoff, autora de “The Secret Language of Work”. Ela afirma que profissionais que avançam mais rápido são aqueles que sabem se comunicar de maneira que realmente captam a atenção e o respeito dos outros.

A linguagem utilizada no ambiente de trabalho pode estar afastando as oportunidades. Não se trata apenas de clareza, mas de estratégia.

Pequenas mudanças na formulação de perguntas, pedidos e discordâncias alteram a dinâmica das relações profissionais e impactam a percepção de preparo, segurança e liderança. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Perguntas que abrem espaço para negociação

Segundo McGoff, situações de alta exposição, como solicitar promoção, recomendação ou flexibilidade de horário, costumam levar profissionais a formular perguntas fechadas, que exigem resposta objetiva de sim ou não. Esse formato tende a pressionar e limitar a conversa.

A alternativa é recorrer a perguntas abertas, que convidam ao diálogo sobre critérios e processos. Em vez de perguntar se pode ser promovido, o profissional pode questionar quais prioridades deve assumir para alcançar esse objetivo no ano.

Com isso, é possível ajustar a conversa para critérios de desempenho e expectativas, posicionando o profissional como alguém interessado em compreender o ambiente de trabalho e não apenas em obter concessões.

Ajustes de linguagem que reforçam autoridade e equilíbrio

Erin McGoff também afirma que pedir “desculpas” de forma recorrente, mesmo diante de falhas pequenas, pode comprometer a percepção de competência. A alternativa é substituir pedidos automáticos de desculpa por agradecimentos, deslocando o foco da falha para a colaboração.

Outro ajuste relevante está na troca do “mas” por “e”, assim o profissional sustenta duas ideias legítimas ao mesmo tempo, como reconhecer um bom resultado e, simultaneamente, apontar a necessidade de melhoria.

Em vez de afirmar “o projeto foi bem-sucedido, mas precisamos rever custos”, a construção “o projeto foi bem-sucedido e precisamos rever custos” mantém o reconhecimento do resultado ao mesmo tempo em que introduz a necessidade de ajuste.

Comunicação clara é critério de desempenho não apenas estilo

Em ambientes corporativos orientados a resultado, a forma como uma ideia é apresentada influencia decisões, orçamento e prioridade. Profissionais que estruturam argumentos com lógica, controlam a ansiedade e dominam a comunicação verbal e não verbal ampliam sua capacidade de influência e execução.

