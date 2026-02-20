Amazon supera Walmart após 13 anos e revela a estratégia por trás da virada histórica

Jeff Bezos: (Chip Somodevilla/Getty Images)
Em 2010, quase US$ 388 bilhões separavam Amazon e Walmart em receita anual. Dezesseis anos depois, esse cenário se inverteu.
A Amazon alcançou US$ 716,9 bilhões em receita anual, ultrapassando os US$ 713,2 bilhões do Walmart e encerrando um ciclo de 13 anos em que o varejista liderou a lista Fortune 500.
O dado, isoladamente, sugere uma disputa entre gigantes do varejo, mas a análise detalhada revela outro movimento. O Walmart também apresentou desempenho relevante em 2025, com crescimento de 4,7% na receita e novo recorde histórico.
Porém, entre 2018 e 2025, a Amazon expandiu a uma taxa acumulada aproximadamente três vezes superior à do concorrente. As informações foram retiradas de Inc.
A liderança da Amazon não se explica apenas pelo comércio eletrônico, o avanço foi resultado de decisões consistentes de diversificação e realocação de recursos.
O Prime, criado em 2005 como benefício logístico, tornou-se um ecossistema de mídia. Além disso, a Amazon Web Services também foi decisiva, lançada em 2006 para suprir demandas internas e se consolidou como infraestrutura da economia digital.
Em 2025, a divisão gerou US$ 128,7 bilhões em receita e US$ 45,6 bilhões em lucro operacional. Mesmo com menos de um quinto das vendas totais, respondeu por mais da metade do lucro da companhia, financiando novas frentes como inteligência artificial.
Para 2026, a Amazon projeta investir US$ 200 bilhões em IA, chips, robótica e satélites de baixa órbita, ampliando sua disputa para além do varejo e avançando sobre empresas como Google, Microsoft e Meta.
