Amazon supera Walmart após 13 anos e revela a estratégia por trás da virada histórica

Ao ultrapassar o Walmart em receita anual pela primeira vez, a Amazon evidencia como decisões estratégicas podem redefinir a trajetória de uma companhia

Jeff Bezos: (Chip Somodevilla/Getty Images)

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15h19.

Em 2010, quase US$ 388 bilhões separavam Amazon e Walmart em receita anual. Dezesseis anos depois, esse cenário se inverteu

A Amazon alcançou US$ 716,9 bilhões em receita anual, ultrapassando os US$ 713,2 bilhões do Walmart e encerrando um ciclo de 13 anos em que o varejista liderou a lista Fortune 500. 

O dado, isoladamente, sugere uma disputa entre gigantes do varejo, mas a análise detalhada revela outro movimento. O Walmart também apresentou desempenho relevante em 2025, com crescimento de 4,7% na receita e novo recorde histórico. 

Porém, entre 2018 e 2025, a Amazon expandiu a uma taxa acumulada aproximadamente três vezes superior à do concorrente. As informações foram retiradas de Inc.

Alocação de capital e expansão estratégica

A liderança da Amazon não se explica apenas pelo comércio eletrônico, o avanço foi resultado de decisões consistentes de diversificação e realocação de recursos.

O Prime, criado em 2005 como benefício logístico, tornou-se um ecossistema de mídia. Além disso, a Amazon Web Services também foi decisiva, lançada em 2006 para suprir demandas internas e se consolidou como infraestrutura da economia digital.

Em 2025, a divisão gerou US$ 128,7 bilhões em receita e US$ 45,6 bilhões em lucro operacional. Mesmo com menos de um quinto das vendas totais, respondeu por mais da metade do lucro da companhia, financiando novas frentes como inteligência artificial.

Para 2026, a Amazon projeta investir US$ 200 bilhões em IA, chips, robótica e satélites de baixa órbita, ampliando sua disputa para além do varejo e avançando sobre empresas como Google, Microsoft e Meta.

